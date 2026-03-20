손빈아 vs 춘길, 3월 20일 골든컵 데스매치

진성의 '보릿고개'와 '내가 바보야'로 대결

TV CHOSUN '금타는 금요일' 밤 10시 방송

출연진들이 '금타는 금요일'에 출연하고 있다. 사진 제공 = TV CHOSUN '금타는 금요일'

출연진들이 '금타는 금요일'에 출연하고 있다. 사진 제공 = TV CHOSUN '금타는 금요일'

출연진들이 '금타는 금요일'에 출연하고 있다. 사진 제공 = TV CHOSUN '금타는 금요일'

손빈아가 20일 방송되는 TV CHOSUN '금타는 금요일'에서 춘길의 골든컵 수상을 막기 위해 데스매치를 펼친다. 두 출연자는 진성의 대표곡들로 치열한 경쟁을 벌이며 첫 골든컵 주인공을 가린다. '금타는 금요일' 춘길의 골든컵 수상을 막기 위해 손빈아가 나선다.이날 손빈아는 "괘씸하다"라는 이유로 무대 시작 전부터 춘길을 대결 상대로 지목하며 유쾌한 분위기를 더한다.선공으로 나선 손빈아는 진성의 '보릿고개'를 선곡한다. 해당 곡은 과거 '미스터트롯' 경연 당시 정동원이 불러 큰 화제를 모았고, 이후에도 깊은 여운을 남기며 사랑받고 있다.손빈아는 특유의 묵직한 성량으로 곡의 밀도를 높인다. 원곡자 진성 역시 이번 무대에 깊은 감동을 드러내며 "'보릿고개'가 다시 회자될 것 같다"라고 반응한 것으로 알려져 기대를 높인다.이에 맞서는 춘길 역시 만만치 않은 무대를 예고한다. 춘길은 진성의 '내가 바보야'로 트롯의 맛을 제대로 살린 무대를 선사하며, 진성에게 "김상배 형님이 떠올랐다"는 극찬을 이끌어낸다.과연 '올백 사나이' 손빈아가 춘길을 흔드는 데 성공할지, 춘길이 한층 깊어진 트롯 내공으로 첫 골든컵 주인공에 등극할지. 두 사람의 데스매치 결과는 방송을 통해 공개된다.한편, TV CHOSUN '금타는 금요일'은 오늘(13일) 밤 10시 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr