성시경, 2개월 동안 9kg 감량 성공
SNS 통해 다이어트 이유와 과정 공개
27일 '더 시즌즈' 새 진행자로 첫방송
SNS 통해 다이어트 이유와 과정 공개
27일 '더 시즌즈' 새 진행자로 첫방송
가수 성시경이 혹독한 다이어트로 몰라보게 달라진 얼굴을 공개해 화제를 모은 가운데 다이어트 이유에 입을 열었다.
19일 성시경은 자신의 SNS에 "밤에 한 시간 걷고 뛰는 유산소는 쓰지도 않았다. 촬영 때는 하루 3번씩 운동했다"라는 내용의 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
성시경은 어떻게 2개월 만에 9kg를 뺐을까?
공개된 사진에는 성시경의 화보 사진과 함께 그의 체중 감량 과정이 담겼다. 성시경은 2개월 간 9kg를 감량한 사실을 전해 놀라움을 안겼다. 이어 그는 "첫달은 거의 계란, 고구마, 광어회, 영양제(만 먹었다)"고 덧붙였다.
성시경은 왜 갑자기 다이어트를 결심했을까?
특히, 성시경이 체중 감량을 결심하게 된 이유에 입을 연 장면이 눈길을 끌었다. 그는 "너무 오래 뚠뚠이 아저씨로 살았다"며 "이 나이 이 체중에 화장품 모델이라니 염치가 없었다. 좋은 기회다 생각하고 노력해봤다"고 전했다.
그는 "어디 아프냐고 걱정하시는데 그동안 아팠던 거다"라며 "이제 처음 드디어 정상 체중 들어온 거니까 이제부터 잘 관리하고 몸과 마음을 더 잘 예쁘게 가꿔보겠다"고 덧붙였다. 해당 게시물이 공개되자 누리꾼들은 "너무 멋지다", "항상 행복하길 바란다", "부지런하고 대단하다" 등 응원과 감탄의 반응을 보였다.
유튜브에서 공개한 성시경의 혹독한 다이어트 과정은?
앞서 성시경은 17일 자신의 유튜브 채널에서 혹독한 다이어트 과정을 털어놓은 바 있다. 그는 광고 촬영을 앞두고 "살은 필요 이상으로 누리고 행복해서 찐 것이니 몸을 만들려면 불행을 잘 조절해야 한다"며 자신의 체중 감량 철학을 전했다. 이어 그는 "지옥이 무엇인지 제대로 경험했다. 이제 잘 관리하며 몸을 만들어가야겠다"고 포부를 밝혔다.
한편, 성시경은 KBS 토크쇼 '더 시즌즈'의 아홉번째 진행자로 발탁됐다. '더 시즌즈 - 성시경의 고막남친'은 오는 27일 오후 10시 첫 방송된다.
이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr
19일 성시경은 자신의 SNS에 "밤에 한 시간 걷고 뛰는 유산소는 쓰지도 않았다. 촬영 때는 하루 3번씩 운동했다"라는 내용의 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
성시경은 어떻게 2개월 만에 9kg를 뺐을까?
공개된 사진에는 성시경의 화보 사진과 함께 그의 체중 감량 과정이 담겼다. 성시경은 2개월 간 9kg를 감량한 사실을 전해 놀라움을 안겼다. 이어 그는 "첫달은 거의 계란, 고구마, 광어회, 영양제(만 먹었다)"고 덧붙였다.
성시경은 왜 갑자기 다이어트를 결심했을까?
특히, 성시경이 체중 감량을 결심하게 된 이유에 입을 연 장면이 눈길을 끌었다. 그는 "너무 오래 뚠뚠이 아저씨로 살았다"며 "이 나이 이 체중에 화장품 모델이라니 염치가 없었다. 좋은 기회다 생각하고 노력해봤다"고 전했다.
그는 "어디 아프냐고 걱정하시는데 그동안 아팠던 거다"라며 "이제 처음 드디어 정상 체중 들어온 거니까 이제부터 잘 관리하고 몸과 마음을 더 잘 예쁘게 가꿔보겠다"고 덧붙였다. 해당 게시물이 공개되자 누리꾼들은 "너무 멋지다", "항상 행복하길 바란다", "부지런하고 대단하다" 등 응원과 감탄의 반응을 보였다.
유튜브에서 공개한 성시경의 혹독한 다이어트 과정은?
앞서 성시경은 17일 자신의 유튜브 채널에서 혹독한 다이어트 과정을 털어놓은 바 있다. 그는 광고 촬영을 앞두고 "살은 필요 이상으로 누리고 행복해서 찐 것이니 몸을 만들려면 불행을 잘 조절해야 한다"며 자신의 체중 감량 철학을 전했다. 이어 그는 "지옥이 무엇인지 제대로 경험했다. 이제 잘 관리하며 몸을 만들어가야겠다"고 포부를 밝혔다.
한편, 성시경은 KBS 토크쇼 '더 시즌즈'의 아홉번째 진행자로 발탁됐다. '더 시즌즈 - 성시경의 고막남친'은 오는 27일 오후 10시 첫 방송된다.
이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr
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