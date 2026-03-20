성시경, 2개월 동안 9kg 감량 성공

SNS 통해 다이어트 이유와 과정 공개

27일 '더 시즌즈' 새 진행자로 첫방송

왼쪽에는 가수 성시경이 턱시도를 입고 미소 짓고 있다. 오른쪽에는 가수 성시경이 핑크색 니트를 입고 거울 셀카를 촬영하고 있다 / 사진 = 텐아시아 사진 DB, 성시경 SNS

가수 성시경이 혹독한 다이어트로 몰라보게 달라진 얼굴을 공개해 화제를 모은 가운데 다이어트 이유에 입을 열었다.19일 성시경은 자신의 SNS에 "밤에 한 시간 걷고 뛰는 유산소는 쓰지도 않았다. 촬영 때는 하루 3번씩 운동했다"라는 내용의 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 성시경의 화보 사진과 함께 그의 체중 감량 과정이 담겼다. 성시경은 2개월 간 9kg를 감량한 사실을 전해 놀라움을 안겼다. 이어 그는 "첫달은 거의 계란, 고구마, 광어회, 영양제(만 먹었다)"고 덧붙였다.특히, 성시경이 체중 감량을 결심하게 된 이유에 입을 연 장면이 눈길을 끌었다. 그는 "너무 오래 뚠뚠이 아저씨로 살았다"며 "이 나이 이 체중에 화장품 모델이라니 염치가 없었다. 좋은 기회다 생각하고 노력해봤다"고 전했다.그는 "어디 아프냐고 걱정하시는데 그동안 아팠던 거다"라며 "이제 처음 드디어 정상 체중 들어온 거니까 이제부터 잘 관리하고 몸과 마음을 더 잘 예쁘게 가꿔보겠다"고 덧붙였다. 해당 게시물이 공개되자 누리꾼들은 "너무 멋지다", "항상 행복하길 바란다", "부지런하고 대단하다" 등 응원과 감탄의 반응을 보였다.앞서 성시경은 17일 자신의 유튜브 채널에서 혹독한 다이어트 과정을 털어놓은 바 있다. 그는 광고 촬영을 앞두고 "살은 필요 이상으로 누리고 행복해서 찐 것이니 몸을 만들려면 불행을 잘 조절해야 한다"며 자신의 체중 감량 철학을 전했다. 이어 그는 "지옥이 무엇인지 제대로 경험했다. 이제 잘 관리하며 몸을 만들어가야겠다"고 포부를 밝혔다.한편, 성시경은 KBS 토크쇼 '더 시즌즈'의 아홉번째 진행자로 발탁됐다. '더 시즌즈 - 성시경의 고막남친'은 오는 27일 오후 10시 첫 방송된다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr