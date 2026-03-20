가수 임영웅이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

가수 임영웅(36)이 질투하면 귀여울 것 같은 남자 트로트 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 12일부터 18일까지 '질투하면 귀여울 것 같은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 임영웅이다. 빌보드 코리아에 따르면 임영웅은 3월 2주 차 차트 '빌보드 코리아 HOT 100(핫 100)'에 이름을 올렸다. 이로써 그는 해당 차트에서 15주 연속 진입을 이어가는 기록을 세웠다. 또한 음악 플랫폼 멜론 집계 기준 임영웅의 누적 스트리밍 수는 지난 11일 기준 135억 947만 회를 돌파했다.2위에는 가수 송민준이 이름을 올렸다. 송민준은 지난달 28일 오후 5시 양구문화체육회관에서 열리는 기획 공연 '송 포 유·양구군민 콘서트'에 참석했다. 이어 지난 12일에는 송민준의 팬클럽 '대한민준'이 그의 생일(3월 14일)을 기념해 고향사랑기부금을 전달하며 선한 영향력을 보여줬다.3위는 가수 박세욱이 차지했다. 박세욱은 MBN '보이스트롯'에서 우승을 차지하면서 대중에게 얼굴을 알렸다. 이후 그는 TV조선 '미스터트롯2'에 다시 한번 도전하면서 트로트 팬들에게 존재감을 보여줬다. 박세욱은 지난해 3월 7일 '사랑의 불씨' 앨범을 발매했다.현재 텐아시아 홈페이지에서는 '함께 손잡고 봄옷 쇼핑하러 가고 싶은 여자 가수는?', '함께 손잡고 봄옷 쇼핑하러 가고 싶은 남자 가수는?', '함께 손잡고 봄옷 쇼핑하러 가고 싶은 여자 트로트 가수는?', '함께 손잡고 봄옷 쇼핑하러 가고 싶은 남자 트로트 가수는?'을 주제로 투표를 진행하고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr