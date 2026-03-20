넷플릭스, 추가 BTS 협업 기획들 협의중

한국 콘텐츠 투자 확대 계획 발표

BTS 넷플릭스 21일 광화문 라이브 공연 진행

조현준 디렉터, 브랜든 리그 넷플릭스 논픽션 시리즈 및 스포츠 부문 VP, 김현정 빅히트 VP, 유동주 하이브 뮤직그룹 APAC 대표, 개럿 잉글리쉬 총괄 프로듀서가 그룹 방탄소년단의 오는 21일 광화문 무료 공연에 대해 설명하고 있다. /사진제공=넷플릭스

그룹 방탄소년단의 광화문 무료 공연 이후에도 넷플릭스와 협업이 이어질 전망이다.넷플릭스 측은 20일 오전 10시 30분 서울 종로구에 있는 씨네큐브 광화문에서 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG' 사전 미디어 브리핑을 열었다.이날 브랜든 리그 넷플릭스 논픽션 시리즈 및 스포츠 부문 VP는 이날 넷플릭스가 한국에서 진행하는 첫 라이브 행사라는 점에 대해 언급했다. 그는 "'오징어게임' 시리즈나 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 뿐만 아니라, 한국과 관련된 수많은 콘텐츠 공유할 수 있어 기쁘다. 이번 공연은 그것의 연속선상에 있다고 생각한다. 한국에서 라이브 공연에 관해 협업하기로 했을 때 방탄소년단 이상 가는 선택지는 없지 않을까 생각한다"고 말했다. 또 그는 "지금 말할 순 없지만, 이 공연 이후에도 협의 중인 기획들이 있다"며 기대감을 자아냈다.또 브랜든 리그 VP는 향후 넷플릭스가 한국 콘텐츠에 더 많은 투자를 하리라 예고해 눈길을 끌었다. 그는 "K-콘텐츠를 공유하면서 확인한 바는 전 세계가 한국 엔터테인먼트를 환영했단 거다"라면서 "우리 회원에게 기쁨을 제공하는 게 우리 목표다 보니, 한국의 콘텐츠를 제작하지 않을 이유가 없다. 라이브는 계속할 거고 이를 위한 인프라를 구축하고자 투자하고 있다. 투자를 확장하는 모습 기대하셔도 좋다"고 설명했다.그러면서 브랜든 리그 VP는 "엔터테인먼트가 다각화되고 옵션이 많아지면서 세계 사람들을 한데 모으는 단일 이벤트가 사라지고 있다. 이런 흔치 않은 기회가 왔을 때 잡아야 한다고 생각했다. 넷플릭스가 글로벌한 플랫폼인 만큼, 모두가 공동의 경험을 함께한단 경험을 제공할 수 있길 바란다"고 덧붙였다.방탄소년단의 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG'은 오는 21일 오후 8시 광화문 광장 일대에서 진행된다. 이 공연은 넷플릭스가 한국에서 전 세계로 송출하는 최초의 라이브 이벤트이자 음악 공연이다. 세계적 권위를 가진 시상식인 에미상, 그래미, 오스카부터 2012년 런던올림픽 개막식, 팝스타 마돈나, 비욘세 투어 무대 등을 연출한 해미쉬 해밀턴 감독이 공연의 총괄을 맡았다.한편, 방탄소년단은 20일 오후 1시 정규 5집 'ARIRANG'(아리랑)을 발매하고 약 4년 만의 완전체 활동에 돌입한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr