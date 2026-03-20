BTS 광화문 무료공연 21일 8시 개최

넷플릭스 한국발 최초 전세계 라이브 송출

해미쉬 해밀턴 감독 총괄 연출 참여

사진 출처 = 넷플릭스

넷플릭스가 그룹 방탄소년단의 광화문 무료 공연 스케일이 엄청나다며 자신감을 표했다.넷플릭스 측은 20일 오전 10시 30분 서울 종로구에 있는 씨네큐브 광화문에서 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG' 사전 미디어 브리핑을 열었다.이번 광화문 무료 공연의 구성에 대해 이날 개럿 잉글리쉬 총괄 프로듀서는 "'어떻게 하면 전통과 현대의 조화를 이룰지'에 대해 많은 시간을 들여 한국의 파트너사와 협업하고 디자인하는 데에 주력했다"고 설명했다. 그는 "방탄소년단이 구현하고자 하는 현대적 요소와 장소가 지닌 역사적 의미를 모두 존중하고자 노력을 기울였다"고 했다.개럿 잉글리쉬 프로듀서는 공연의 스케일에 대해선 "엄청난 스케일의 공연이 될 거다"라면서 "하이브, 멤버들뿐만 아니라 서울시와 정부에서도 협력해 영광이었다. 상당히 복합적인 과제가 있었는데도 각 주요 부처가 협력해준 덕에 구현할 수 있었다고 생각한다"고 감사 인사를 전했다. 그는 곧이어 "방송팀 차원에서 가장 큰 과제는 이게 얼마나 큰 규모인지 보여주고 담아내는 동시에, 팬들과는 얼마나 친밀하고 가까운 순간인지를 강조해 보여줘야 한다는 거다. 이게 이뤄졌을 때 팬들과 멤버들 모두에게 의미 있는 순간이 되리라 생각한다"라고 밝혔다.그러자 브랜든 리그 VP는 "방탄소년단에게도 넷플릭스에도 거대한 라이브 뮤직 퍼포먼스는 처음이기 때문에 최대한의 자원과 시간을 들여 준비했다는 걸 강조하고 싶다"면서 "방탄소년단 같은 아티스트와 넷플릭스 같은 플랫폼이 힘을 합쳤기에 가능한 유일무이한 경험이지 않을까. 엔터 업계의 기준을 또 한 번 높일 이벤트가 되지 않을까 기대한다"고 거들었다.방탄소년단의 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG'은 오는 21일 오후 8시 광화문 광장 일대에서 진행된다. 이 공연은 넷플릭스가 한국에서 전 세계로 송출하는 최초의 라이브 이벤트이자 음악 공연이다. 세계적 권위를 가진 시상식인 에미상, 그래미, 오스카부터 2012년 런던올림픽 개막식, 팝스타 마돈나, 비욘세 투어 무대 등을 연출한 해미쉬 해밀턴 감독이 공연의 총괄을 맡았다.한편, 방탄소년단은 20일 오후 1시 정규 5집 'ARIRANG'(아리랑)을 발매하고 약 4년 만의 완전체 활동에 돌입한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr