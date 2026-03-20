서범준, SNS에 제과브랜드 선물 인증샷 공개

'나혼산' 빵덕후 모습으로 브랜드 어텐션 받아

최근 SBS 연기대상 조연상까지 수상

서범준이 브랜드 O사에서 신제품을 선물받았다. /SNS

서범준이 브랜드 O사에서 신제품을 선물받았다. /SNS

서범준이 브랜드 O사에서 신제품을 선물받았다. /SNS

배우 서범준이 19일 자신의 SNS에 제과 브랜드 O사로부터 받은 신제품 생크림 파이 선물 인증샷을 공개했다. '나 혼자 산다' 출연으로 빵덕후 면모를 보여준 그에게 브랜드가 직접 선물을 보낸 것으로 보인다.지난 19일 서범준은 자신의 계정에 "쉘 위?"라는 글과 함께 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 서범준은 제과 브랜드 O사로부터 정성이 담긴 선물을 받고 행복해하는 모습이다. 해당 제품은 O사가 지난 1월 출시한 생크림 파이다. '리얼 생크림으로 완성한 부드러움 한 수위'라는 문구가 쓰여있다. 경쟁사 L사의 제품에 대항하기 위해 내놓은 것으로 분석된다.앞서 서범준은 MBC '나 혼자 산다'에 출연해 무한한 빵 사랑을 보였다. 특히 일어나자마자 아침부터 빵 4개를 연달아 먹는 대식가의 모습도 전파를 탔다. 오후에는 빵지순례를 다니며 좋아하는 빵들을 한가득 포장하는 장면도 함께 나왔다. 해당 방송을 본 시청자들은 서범준을 따라 빵지순례 맛집에 나서는 중이다.한편 서범준은 ‘2025 SBS 연기대상’에서 조연상을 수상했다. ‘우주메리미’는 최고급 신혼집 경품을 차지하기 위해 90일간의 위장 결혼을 시작한 김우주(최우식 분)와 유메리(정소민 분)의 로맨스를 담은 드라마다. 서범준은 ‘우주메리미’에서 말끔한 외모에 수려한 말솜씨까지 갖춘 엄친아이지만 오래된 여자친구 유메리를 배신하고 부잣집 딸 제니(이수민 분)와 바람을 피우다 파혼을 당한 (전) 김우주 역을 맡았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr