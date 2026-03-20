김희철이 20대 시절 사생팬과 직접 싸운 경험 공개

유튜브에서 중국 팬들 차량 추격 에피소드 폭로

슈퍼주니어는 내달 서울에서 앙코르 공연 개최

김희철이 슈퍼주니어 멤버 신동과 같이 유튜브 채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’에 출연했다.

김희철이 슈퍼주니어 멤버 신동과 같이 유튜브 채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’에 출연했다.

김희철이 슈퍼주니어 멤버 신동과 같이 유튜브 채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’에 출연했다.

슈퍼주니어 김희철이 19일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에 출연해 20대 시절 중국 사생팬들과 직접 대면하며 싸웠던 경험을 공개했다. 당시 차량으로 추격해오는 사생팬들에게 직접 항의하며 팬 활동의 선을 지켜달라고 요구했다고 밝혔다.19일 유튜브 채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’에는 “20년 차 아이돌 신동, 희철 역대급 폭로전에 배꼽 빠진 홍진경 (싸움썰, 페이커)”라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 김희철은 "오래된 중국 팬들이 아직도 콘서트를 와준다. 근데 예전에는 그 팬들이랑 대놓고 싸웠다. 20대 때 우리가 차 타고 나가면, 그 뒤로 차가 엄청나게 따라온다"며 "그럼 나는 가다가 골목 같은 곳에서 내린 다음에 막 뛰어가서 문 두드린 다음에 '야 내려!' 그런다. 팬들한테 '뭐하는 짓이냐?'고 따진다"고 설명했다.이어 "그때 중국 사생팬들이 '앨범도 샀는데 왜 못따라 다니게 해!' 그러면, 나는 '야 사지마 EC' 그랬다"고 덧붙였다.한편 슈퍼주니어는 내달 3~5일 서울 올림픽공원 케이에스포돔에서 월드투어 앙코르 공연 ‘슈퍼 쇼 10 SJ-코어 인 서울’을 개최한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr