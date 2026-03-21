강혜원, 첫 일본 드라마 도전

TV TOKYO '첫입에 반하다' 주연

일본 배우 아카소 에이지와 순정 로맨스

'첫입에 반하다' 강혜원과 아카소 에이지 / 사진제공=TV TOKYO

'첫입에 반하다' 강혜원 / 사진제공=TV TOKYO

그룹 아이즈원 출신 배우 강혜원이 일본 TV TOKYO 드라마 '첫입에 반하다'를 통해 한 단계 성장한 감정 연기를 보여줬다.'첫입에 반하다'는 일본과 한국의 각 문화와 가치관 차이에 혼란스럽지만 서로에게 끌리는 두 사람의 진심이 가슴 깊이 전해지는 순정 러브 스토리를 그린다. 극 중 강혜원은 일본으로 유학 온 대학원생 박린 역을 맡았다.강혜원은 낯선 타지에서도 꿈을 향해 나아가는 청춘의 고단함과 현실적인 외로움을 안은 인물을 표현하며 극을 이끌었다. 특히 그는 캐릭터가 지닌 긍정적인 분위기뿐만 아니라 인물에 내재된 순수한 열정을 보여줘 시청자들의 호평을 얻었다.또 러너의 꿈이 좌절된 일식집 아르바이트생 하세 타이가(아카소 에이지 분)와는 핑크빛을 그리며 설렘을 자아냈다.강혜원은 "일본 드라마에 처음 도전했는데 정말 좋은 스태프분들 감독님들 피디님들 그리고 배우분들과 함께할 수 있어서 너무 감사했고 좋은 추억이자 경험이었다"라며 "지금까지 시청해 주신 시청자분들께도 정말 감사드린다"고 종영 소감을 전했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr