BTS, 21일 광화문서 컴백 무료 공연 개최

넷플릭스, 전 세계 최초 라이브로 단독 송출

정규 5집 'ARIRANG' 발매 기념 완전체 활동

조현준 디렉터, 브랜든 리그 넷플릭스 논픽션 시리즈 및 스포츠 부문 VP, 김현정 빅히트 VP, 유동주 하이브 뮤직그룹 APAC 대표, 개럿 잉글리쉬 총괄 프로듀서가 그룹 방탄소년단의 오는 21일 광화문 무료 공연에 대해 설명하고 있다. /사진제공=넷플릭스

사진 출처 = 넷플릭스

조현준 디렉터, 브랜든 리그 넷플릭스 논픽션 시리즈 및 스포츠 부문 VP, 김현정 빅히트 VP, 유동주 하이브 뮤직그룹 APAC 대표, 개럿 잉글리쉬 총괄 프로듀서가 그룹 방탄소년단의 오는 21일 광화문 무료 공연에 대해 설명하고 있다. /사진제공=넷플릭스

사진 = 빅히트 뮤직

넷플릭스의 '오징어 게임' 시리즈, 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'가 세계적인 흥행을 이룬 가운데, 넷플릭스 측은 그룹 방탄소년단과 함께 진행하는 광화문광장 무료 공연에 강한 자신감을 내비쳤다.넷플릭스 측은 20일 오전 10시 30분 서울 종로구에 있는 씨네큐브 광화문에서 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG' 사전 미디어 브리핑을 열었다.이날 브랜든 리그 넷플릭스 논픽션 시리즈 및 스포츠 부문 VP가 넷플릭스와 하이브가 협업하게 된 계기에 대해 말문을 열었다. 브랜든 리그 VP는 "넷플릭스의 신념대로 '세상을 즐겁게' 하고자 하다 보니 라이브 이벤트를 생각했을 때 방탄소년단과의 협업 기회를 놓쳐서는 안 된다고 생각했다"고 밝혔다. 이어 그는 "전 세계를 연결하고 공유하는 강력한 경험을 수많은 세계의 팬들에게 전달할 수 있어 자랑스럽게 생각한다"고 말했다.유동주 하이브 뮤직그룹 APAC 대표는 "이번 협업을 왜 광화문에서 하느냐는 질문을 많이 듣는다"면서 "이번 공연은 지금 이 시점 이후의 방탄소년단을 그려내는 역사적 순간이 되리라 생각했다. 글로벌 스타가 된 'BTS'가 컴백하면 그 첫 공연 장소는 한국의 상징적인 공간이어야 한다고 방시혁 의장이 말했다"고 했다. 그러면서 그는 "한국인과 외국인, 대중과 팬이 모두 축배를 들며 무대를 즐기는 경험이 문화적으로 희소한 경험이라 생각하는데, 이걸 글로벌로 전파하는 게 뜻깊은 일이라고 생각한다. 상징적인 공간에서 특별한 장면을 연출하는 데에 있어 넷플릭스가 가장 적절하다고 생각했다. 단순한 공연이 아니고 문화적이고 역사적인 이벤트가 되리라 확신한다"고 강조했다.이번 광화문 무료 공연의 구성에 대해 개럿 잉글리쉬 총괄 프로듀서는 "'어떻게 하면 전통과 현대의 조화를 이룰지'에 대해 많은 시간을 들여 한국의 파트너사와 협업하고 디자인하는 데에 주력했다"고 설명했다. 그는 "방탄소년단이 구현하고자 하는 현대적 요소와 장소가 지닌 역사적 의미를 모두 존중하고자 노력을 기울였다"고 했다.개럿 잉글리쉬 프로듀서는 공연의 스케일에 대해선 "엄청난 스케일의 공연이 될 거다"라면서 "하이브, 멤버들뿐만 아니라 서울시와 정부에서도 협력해 영광이었다. 상당히 복합적인 과제가 있었는데도 각 주요 부처가 협력해준 덕에 구현할 수 있었다고 생각한다"고 감사 인사를 전했다. 그는 곧이어 "방송팀 차원에서 가장 큰 과제는 이게 얼마나 큰 규모인지 보여주고 담아내는 동시에, 팬들과는 얼마나 친밀하고 가까운 순간인지를 강조해 보여줘야 한다는 거다. 이게 이뤄졌을 때 팬들과 멤버들 모두에게 의미 있는 순간이 되리라 생각한다"라고 밝혔다.그러자 브랜든 리그 VP는 "방탄소년단에게도 넷플릭스에도 거대한 라이브 뮤직 퍼포먼스는 처음이기 때문에 최대한의 자원과 시간을 들여 준비했다는 걸 강조하고 싶다"면서 "방탄소년단 같은 아티스트와 넷플릭스 같은 플랫폼이 힘을 합쳤기에 가능한 유일무이한 경험이지 않을까. 엔터 업계의 기준을 또 한 번 높일 이벤트가 되지 않을까 기대한다"고 거들었다.브랜든 리그 VP는 이날 넷플릭스가 한국에서 진행하는 첫 라이브 행사라는 점에 대해 언급하기도 했다. 그는 "'오징어게임' 시리즈나 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 뿐만 아니라, 한국과 관련된 수많은 콘텐츠 공유할 수 있어 기쁘다. 이번 공연은 그것의 연속선상에 있다고 생각한다. 한국에서 라이브 공연에 관해 협업하기로 했을 때 방탄소년단 이상 가는 선택지는 없지 않을까 생각한다"고 말했다. 또 그는 "지금 말할 순 없지만, 이 공연 이후에도 협의 중인 기획들이 있다"며 기대감을 자아냈다.또 브랜든 리그 VP는 향후 넷플릭스가 한국 콘텐츠에 더 많은 투자를 하리라 예고해 눈길을 끌었다. 그는 "K-콘텐츠를 공유하면서 확인한 바는 전 세계가 한국 엔터테인먼트를 환영했단 거다"라면서 "우리 회원에게 기쁨을 제공하는 게 우리 목표다 보니, 한국의 콘텐츠를 제작하지 않을 이유가 없다. 라이브는 계속할 거고 이를 위한 인프라를 구축하고자 투자하고 있다. 투자를 확장하는 모습 기대하셔도 좋다"고 설명했다.그러면서 브랜든 리그 VP는 "엔터테인먼트가 다각화되고 옵션이 많아지면서 세계 사람들을 한데 모으는 단일 이벤트가 사라지고 있다. 이런 흔치 않은 기회가 왔을 때 잡아야 한다고 생각했다. 넷플릭스가 글로벌한 플랫폼인 만큼, 모두가 공동의 경험을 함께한단 경험을 제공할 수 있길 바란다"고 덧붙였다.김현정 빅히트 뮤직 VP는 오늘 오후 1시 발매될 새 정규 앨범 'ARIRANG'(아리랑)의 창작 의도를 밝혔다. 그는 "지금 방탄소년단 멤버가 하고 싶은 이야기를 담은 앨범으로 봐주면 좋겠다. 한국어와 영어를 같이 써 최대한 많은 분이 이해할 수 있도록 준비했다. 세대를 넘어 함께 즐길 수 있는 앨범이 됐으면 좋겠다"고 밝혔다.방탄소년단의 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG'은 오는 21일 오후 8시 광화문 광장 일대에서 진행된다. 이 공연은 넷플릭스가 한국에서 전 세계로 송출하는 최초의 라이브 이벤트이자 음악 공연이다. 세계적 권위를 가진 시상식인 에미상, 그래미, 오스카부터 2012년 런던올림픽 개막식, 팝스타 마돈나, 비욘세 투어 무대 등을 연출한 해미쉬 해밀턴 감독이 공연의 총괄을 맡았다.한편, 방탄소년단은 20일 오후 1시 정규 5집 'ARIRANG'(아리랑)을 발매하고 약 4년 만의 완전체 활동에 돌입한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr