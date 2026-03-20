비, ENA '크레이지 투어' 호주 촬영서 돌발상황 발생

동물보호소 웜뱃 체험 중 "위험해" 외치며 현장 아수라장

21일 토요일 오후 7시 50분 방송 예정

2017년 김태희와 결혼한 가수 비 / 사진=텐아시아DB

호주로 떠난 '크레이지 투어' 멤버들 / 사진제공=ENA

가수 비가 ENA '크레이지 투어'에서 호주 동물 보호소 촬영 중 예상치 못한 돌발 상황을 겪는다. 앞서 비는 2017년 배우 김태희와 결혼했다.오는 21일 방송되는 예능 '크레이지 투어'에서는 전투기급 곡예비행 체험을 마친 멤버들이 호주의 광활한 자연을 가로지르는 본격 로드 트립에 나선다.캠핑카로 이동하며 한층 더 가까워진 멤버들은 야생 동물을 보호하는 '조쉬의 동물 보호소'에 도착한다. 멤버들은 다양한 동물들이 공존하는 이곳에 발을 들이자마자 마치 호주판 주토피아에 들어온 듯한 풍경에 감탄을 쏟아낸다.특히 멤버들이 기다려온 순간은 바로 호주에만 서식하는 웜뱃과의 만남. 동글동글한 외모와 느긋한 움직임의 웜뱃이 등장하자 멤버들은 "너무 귀엽다"를 연발한다. 상상 이상의 크레이지한 귀여움에 현장은 금세 힐링 분위기로 물들었다는 후문이다.하지만 평화로운 순간도 잠시, 예측할 수 없는 변수를 맞이한다. 이승훈은 "뭐가 튀어나와도 이상하지 않아. 이런 데는"이라며 긴장했고 그 순간 비가 "위험해!"라고 외치며 현장은 아수라장이 된다. 과연 멤버들을 놀라게 한 돌발 상황의 정체는 무엇일지 궁금증을 자극한다.'크레이지 투어'는 도파민과 스릴에 굶주린 멤버들이 세계 곳곳의 상상 초월 크레이지 체험에 도전하는 여행 리얼리티 프로그램이다. 어디에서도 볼 수 없고 아무나 도전할 수 없는 경험을 통해 강렬한 대리 만족을 선사한다.'크레이지 투어'는 매주 토요일 오후 7시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr