김희철이 유튜브에서 무차량 이유 공개

음주운전 우려로 10년 넘게 차 없이 생활

슈퍼주니어 내달 서울 앙코르 공연 예정

김희철이 슈퍼주니어 멤버 신동과 같이 유튜브 채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’에 출연했다.

슈퍼주니어 김희철이 19일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에서 10년 넘게 차를 소유하지 않는 이유를 "술 마시고 사고 칠까 봐"라고 밝혔다.19일 유튜브 채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’에는 “20년 차 아이돌 신동, 희철 역대급 폭로전에 배꼽 빠진 홍진경 (싸움썰, 페이커)”라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 김희철은 “연예인들 초심 찾아야 한다고 하는데, 나는 초심 찾으면 안 된다. 연습생 때 너무 싸가지가 없었다”며 “나이트 갔다 와서 그걸 트레이너 누나한테 다 말하고, 반성문을 쓰는데 ‘뭘 잘못했는지 모르겠지만 쓰라니까 쓴다’고 썼었다”고 설명했다.그러면서 김희철은 “평소에 술을 많이 마신다. 차가 없는 이유가 술 마시고 사고 칠까 봐다. 술을 못 끊겠어서 운전을 끊었다. 10년 넘게 차가 아예 없다”고 덧붙였다.한편 슈퍼주니어는 내달 3~5일 서울 올림픽공원 케이에스포돔에서 월드투어 앙코르 공연 ‘슈퍼 쇼 10 SJ-코어 인 서울’을 개최한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr