'치어리더♥' 유명 개그맨, 질병 걸렸다…"더러워서 생겨, 연휴 동안 고생" ('맛녀석')

문세윤, 설 연휴 침샘염 투병 사실 공개

볼 부기와 셀프 디스로 예능감 발휘

개그맨 문세윤이 침샘염에 걸렸다고 밝혔다./사진=텐아시아DB

치어리더 출신과 결혼한 개그맨 문세윤이 설 연휴 기간에 침샘염을 앓았다고 밝혔다.20일 방송되는 코미디TV 예능 '맛있는 녀석들' 557회는 '맛있으면 내 고향' 특집 3부로 꾸며진다. 김준현, 문세윤, 황제성, 김해준(이하 '뚱친즈')는 '경남의 맛'과 '제주의 맛'을 찾아 떠난다.이날 뚱친즈는 설 연휴 동안의 근황을 나눈다. 문세윤은 "명절 때 고향 다녀온 사람 없습니까?"라며 질문을 던지고, 황제성은 "(다들) 서울에 계셔서"라고 답하며 연휴 기간 서울에서 보냈다고 전한다.이어 문세윤은 "질병에 걸렸다가 살아났다"며 연휴 동안 침샘염에 걸려 고생했던 사실을 밝혀 눈길을 끈다. 이에 김준현은 "볼따구가 약간 커졌어"라고 문세윤의 부은 얼굴을 언급해 안타까움을 자아낸다.황제성이 "침샘염은 왜 걸리는 거야?"라고 묻자, 문세윤은 "입안이 더러워서"라고 셀프 디스로 받아친다.'맛있는 녀석들' 매주 금요일 오후 8시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr관련 주제: 문세윤, 맛있는녀석들, 침샘염, 코미디TV