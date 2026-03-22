'솔로지옥5' 출연진 3명 '도라이버4' 출연

22일 넷플릭스에서 라이벌전 공개

기존 멤버들과 예능 대결 펼쳐

'도라이버4'에 출연한 '솔로지옥5' 최미나수, 김고은 / 사진제공=넷플릭스

'도라이버4'에 출연한 '솔로지옥5' 최미나수, 김고은, 송승일 / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 '솔로지옥5' 출연진 최미나수, 김고은, 송승일이 '도라이버 시즌4: 더 라이벌'에서 출연진들과 기싸움을 벌여 웃음을 자아낸다.22일 공개되는 넷플릭스 예능 '도라이버 시즌4: 더 라이벌'(이하 '도라이버4') 5회에는 김숙, 홍진경, 조세호, 주우재, 우영과 '솔로지옥5' 최미나수, 김고은, 송승일이 도파민 터지는 라이벌전을 펼친다. 이날 '도라이버' 멤버들은 최고의 핫걸, 핫가이와의 만남을 기념해 파격적인 의상 콘셉트를 소화해 이목을 집중시킨다.이날 '도라이버' 멤버들은 핫의 개념을 재정립하는 독특한 분장쇼로 웃음을 자아낸다. 막내 우영은 '고추JANG'으로 분해 새빨간 태양초 고추 모양의 탈과 쫄쫄이를 입고 등장해 시선을 사로잡는다. 막내보다 한 차원 진화된 비주얼 하이라이트는 바로 홍진경. 홍진경은 누구보다 길쭉한 핫도그 탈로 시선을 압도하며 "안녕하세요 핫도그예요"라고 당당하게 촬영장에 입성한다.하지만 이들의 뒤를 이어 최미나수, 김고은, 송승일 등 최근 '솔로지옥5'로 화제의 중심에 출연진이 등장해 모두를 깜짝 놀라게 한다고. 여기에 메기녀보다 강력한 과메기녀를 표방하는 김지유까지 '솔로지옥5' 팀에 합류해 텐션을 끌어올린다. 최미나수가 "제 통통 튀는 매력으로 유혹해 보겠다"라며 자신감을 분출하고, 김고은은 "맹한 매력으로 한 번 꼬셔보겠습니다"라고 각오를 다진다. 이어 송승일은 "진경 님을 진경 누나로 부르는 게 목표"라고 출사표를 던진다.과연 김숙, 홍진경, 조세호, 주우재, 우영을 발칵 뒤집은 '솔로지옥5'와의 화끈한 라이벌전이 어떻게 펼쳐질지, '도라이버'는 굳건히 승리를 쟁취할 수 있을지 관심이 쏠린다.'도라이버4'는 넷플릭스를 통해 매주 일요일 오후 5시에 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr