김태원, 22일 '사당귀' 출연해 전현무와 티격태격

"어떻게 대상 탔는지 모르겠어" 직격탄으로 웃음 유발

부활 40주년 신곡 공개, 1분기 저작권료 1억 공개

방송인 전현무가 취재진을 향해 손인사를 하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'사당귀'에서 티격태격하는 김태원과 전현무 / 사진제공=KBS

가수 김태원이 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 방송인 전현무에 대한 혹평을 쏟아낸다.오는 22일 방송되는 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀' 349회에는 국민할매 김태원이 스페셜 MC로 출격한다. 그는 과거 '남자의 자격'으로 케미를 뽐냈던 전현무와 여전한 티키타카를 뽐내 웃음을 자아낸다.김태원의 등장에 전현무는 "그리워하면 언젠가 만나게 되는"이라며 다짜고짜 '네버엔딩스토리'를 열창한다. 김태원은 "현무가 '남자의 자격'에서 많이 설쳤다"라며 "합창단 할 때도 현무한테는 입만 벙긋하라고 시켰다"고 말해 폭소를 유발한다.이어 '남자의 자격' 막내였던 전현무를 회상한 김태원이 냅다 전현무의 대상 수상에 의문을 제기해 스튜디오를 웃음바다로 만든다고. 그는 "10년 전 현무는 어리바리했다"라며 "전현무가 어떻게 대상을 탔는지 모르겠어"라며 여전한 입담을 과시한다. 이에 전현무는 "'남자의 자격'하면서 많이 배웠다"고 너스레를 떨어 웃음을 안긴다.그런가 하면 오는 28일 국민밴드 부활의 데뷔 40주년 앨범 발매를 앞둔 김태원은 타이틀곡 '돛에 부는 바람'을 최초로 공개한다. 김태원은 "'네버 엔딩 스토리'와 '사랑할수록'이 저작권 효자곡"이라며 "올해 1분기 저작권료만 1억원"이라고 밝혀 전현무의 입을 쩍 벌어지게 한다고.'사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr