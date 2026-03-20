tvN 새 예능 '놀라운 목요일' 첫 방송

도레미 노래방으로 히트곡 게임 선보여

김장훈이 첫 VIP, 붐 MC로 활약

김민지가 유튜브에 출연하고 있다. 사진=김민지 유튜브 캡처

노래+토크+게임 종합 선물 세트로 웃음 폭탄 사진 제공=tvN 영상 캡처

tvN '놀라운 목요일'이 19일 첫 방송에서 '도레미 노래방' 코너를 선보이며 이용진, 서은광 등 출연진들이 히트곡 게임과 토크로 목요 예능가를 예고했다. 붐이 MC를 맡은 가운데 김장훈이 첫 VIP로 선정됐다.지난 19일 방송된 tvN ‘놀라운 목요일’ 1회에서는 ‘도레미 노래방’이 첫선을 보인 가운데 대한민국 국민들이 사랑하는 히트곡 가창뿐만 아니라 토크와 게임까지 곁들이며 종합 선물 세트 같은 웃음을 선사했다.이날 방송에서는 이용진, 조째즈와 정이랑, 서은광이 각각 용가네, 정가네로 나뉘어 ‘도레미 노래방’의 첫 코너인 ‘빵꾸 노래방’을 진행했다. 가사의 빈칸을 채워야 하는 ‘빵꾸 노래방’에 출연진들은 긴장했지만 금세 김범수의 ‘보고싶다’, 백지영의 ‘총 맞은 것처럼’ 등 메가 히트곡이 등장하자 반가움을 드러냈다. 김범수 노래를 고른 정가네는 거침없이 빈칸을 채워나가며 모두 맞힌 반면 용가네는 백지영 노래에서 아쉽게 오답을 내 1라운드부터 격차가 벌어진 두 팀의 대결이 흥미를 고조시켰다.이어진 라운드에서도 자자의 ‘버스 안에서’, 버스커 버스커의 ‘벚꽃엔딩’ 등 추억의 곡들이 출제됐고 시청자들도 함께 문제를 맞히며 그때 그 시절을 떠올렸다. 양팀의 적극적인 대결 속에서 정가네는 압도적인 정답률을 보이며 앞서나갔다.‘빵꾸 토크’ 타임에서는 출연진들이 깜짝 고백으로 반전 매력을 발산했다. 특히 붐은 예원이 어떤 인물과 동거 중이라는 매콤한 질문을 던져 모두를 놀라게 했다. 이때 KCM이 본인이라고 고백해 예원과 붐 모두 당황했지만, 알고 보니 KCM의 아내와 동명이인이란 사실이 밝혀져 웃음을 안겼다.연애 프로그램에서 활약했던 '카리나 닮은꼴' 김민지와 관련한 문제도 등장해 궁금증을 자극했다. “김민지는 연애 프로그램 출연 후 ‘이것’이 필요해졌다”란 질문이 나왔고, 그녀가 원한 건 놀랍게도 ‘에겐력’이었다. 평소 ‘테토녀’라 불리는 김민지는 귀여운 애교로 색다른 모습을 보여 관심을 집중시켰다.투모로우바이투게더 연준과 태현, 서은광 등은 노래를 꾸미는, 일명 ‘싱꾸 노래방’ 무대에서 파인다이닝급 세련된 퍼포먼스로 귀 호강 타임을 열었다. 훈훈한 분위기도 잠시, 출연진들은 승부를 결정지을 마지막 종착지 ‘빵꾸 어택 노래방’으로 서로를 공격하며 치열한 대결을 펼쳤고 결국 승리는 정가네에게 돌아갔다.무엇보다 정가네 멤버 김장훈이 ‘놀라운 목요일’ 1회 VIP로 선정돼 금만큼 값진 첫 도금 배지는 물론 노래방 대표 간식인 대용량 새우 과자를 받으며 영광스러운 자리에 올랐다.이처럼 ‘놀라운 목요일’은 첫 방송부터 다채로운 코너로 시청자들에게 해피 바이러스를 전하며 활기찬 시작을 알렸다. 능숙한 진행으로 모두를 이끈 붐부터 용가네와 정가네로 신선한 케미스트리를 발산한 이용진, 정이랑, 서은광, 조째즈, 그리고 게스트들은 목요일 저녁을 알찬 재미로 가득 채우며 다음 회에 대한 기대감을 높였다.tvN ‘놀라운 목요일’은 매주 목요일 저녁 8시 40분에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr관련 주제: tvN예능, 놀라운목요일, 도레미노래방, 붐MC