구혜선, 헤어롤 파우치 15만원 판매 시작

밤샘 수작업 제작, 쿠롤 2개 포함 구성

기존 쿠롤 고가 논란에 이어 또 가격 이슈

/ 사진=텐아시아 DB

사진=배우 구혜선 SNS

배우 구혜선이 본인이 고안한 헤어롤을 보관하기 위한 가죽 파우치 판매를 시작했다.구혜선은 지난 19일 본인의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 직접 제작한 가죽 파우치 키링 사진을 게시했다. 그는 해당 게시물에 "밤샘 핸드메이드"라는 문구를 덧붙여 수작업으로 제품을 만들었음을 시사했다.해당 제품은 헤어롤 '쿠롤'을 수납하는 용도로 제작됐으며, 자사몰 기준 판매가는 개당 15만 원이다. 구성품에는 쿠롤 2개가 포함되어 있다.쿠롤은 구혜선이 직접 개발한 사각형 형태의 헤어롤이다. 일반적인 원형 제품과 달리 납작한 모양으로 제작되어 부피 조절과 휴대가 용이하다는 점을 내세워 출시 전부터 관심을 모았다.앞서 쿠롤은 개당 1만 3000원이라는 가격이 책정되며 고가 논란이 제기된 바 있다. 이에 대해 구혜선은 "플라스틱 함량을 80% 이상 줄인 제품"이라며 "초기 제조 수량이 적어 원가가 높게 책정됐으나 향후 할인 이벤트 등을 통해 소비자 가격 부담을 낮출 계획"이라고 설명했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr관련 주제: 구혜선, 헤어롤, 쿠롤, 핸드메이드, 가격논란