52세 김성수, 100일 만에 박소윤과 손잡기 성공

영덕에서 1박2일 핑크빛 여행

이승철·송해나 출연 '노빠꾸'도 화제

100일 만에 영덕으로 1박2일 여행을 떠난 배우 김성수(왼)와 쇼호스트 박소윤./사진=텐아시아DB, 채널A '신랑수업'

100일 만에 쇼호스트 박소윤과 손 잡기에 성공한 배우 김성수./사진제공=채널A '신랑수업'

'신랑수업2' 홍보를 위해 탁재훈이 진행하는 유튜브 채널 '노빠꾸탁재훈'에 출연한 이승철, 송해나./사진제공='노빠꾸탁재훈' 영상 캡처.

김성수(52)가 12살 연하 쇼호스트 박소윤과의 100일 만남 끝에 첫 스킨십에 성공했다.지난 19일 방송된 채널A 예능 ‘신랑수업2’에서는 이승철, 탁재훈, 송해나가 새로운 MC 군단으로 함께한 가운데, 시즌1에서 쇼호스트 박소윤과 만남을 이어온 김성수의 1박2일 여행 데이트가 공개됐다.이날 방송에서는 ‘5학년 2반’ 김성수와 쇼호스트 박소윤의 1박 2일 영덕 여행기가 펼쳐졌다. 박소윤의 고향인 울산과 가까운 영덕 바닷가에서 재회한 두 사람은 다정히 산책을 즐긴 뒤, 숙소에 짐을 풀었다. 소파에 편안하게 앉은 김성수는 자연스레 박소윤의 다리를 베개 삼아 누우려 했지만, 박소윤은 김성수의 머리를 ‘리시브’하듯 밀어냈다.“배구 선수인 줄 알았다”는 3MC의 폭소가 터진 가운데, 김성수는 대게 맛집으로 박소윤을 데려갔다. 식사 중 그는 “예전에 내가 술에 취해 몇 번 전화하지 않았냐? 심지어 옆자리에 있던 이승철 형님이 ‘빨리 결혼하라’며 노래도 불러줬다”는 비화를 셀프 폭로했다. 박소윤은 웃으면서 “술자리에서 내 생각이 났다는 건 호감이 식지 않았다는 의미 같다. 그래서 기분 좋았다”고 털어놨다.핑크빛 기류 속, 김성수는 “연애에 대해 보수적인 것 같다”며 “사귀기 전 단계에서 스킨십을 어느 정도까지 허용할 수 있는지?”라고 물었다. 박소윤은 “상대가 손을 잡았는데 사귈지 확신이 없다면 바로 손을 뺄 것”이라고 답했다. 이때 송해나도 “저 역시 ‘썸’은 아무 사이도 아니라고 생각한다”며 박소윤의 신중한 자세에 공감했다. 김성수는 “그렇다면 전 박소윤과 정확히 사귀는 사이는 아니고, ‘삼’귀는 것 같다”고 너스레를 떨었다. 그러면서도 그는 “만난 지 100일이 다 되어 가는데, 손잡는 게 이렇게 어려울 줄은 몰랐다”며 내심 서운해했다.식사 후 김성수는 박소윤과 해상 데크를 산책하며 계속 ‘손잡기’ 타이밍을 노렸지만 번번이 실패했다. 소득 없이 숙소로 돌아온 김성수는 박소윤에게 ‘커플 파자마’를 선물해 맞춰 입은 후, 박소윤이 좋아하는 흑맥주와 딸기로 손수 테이블을 차렸다. 박소윤은 맥주를 마시다가 “사실 23세까지 밤 9시 30분이라는 통금 시간이 있었다”고 고백했다.김성수는 “생각보다 보수적인 삶을 살았구나. 이제야 스킨십 기준이 이해된다”며 고개를 끄덕였다. 그러다 그는 수줍게 자신의 손을 내밀었다. 박소윤은 잠시 고민하더니 그의 손을 잡아 설렘을 안겼다.한편, 지난 18일 공개된 유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’에 출연한 이승철, 송해나 편도 화제를 모았다. 해당 영상에서 이승철은 곧 할아버지가 되는 근황을 밝혔고, 송해나는 ‘쓰레기’급이었던 전 남친과의 연애사를 솔직하게 털어놨다.이승철, 송해나는 “연애의 고수가 되는 방법을 알려준다”며 ‘신랑수업’을 열혈 홍보했다. 이에 신규진은 “좋은 학교 같다. 저도 가고 싶다”며 입학을 희망했고, 탁재훈과 이승철 역시 “저희가 학생이 되고 싶을 정도다. 나오는 여자 분들이 너무 예쁘시다”고 입을 모았다.‘신랑수업2’는 매주 목요일 오후 10시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr관련 주제: 김성수, 신랑수업2, 박소윤, 채널A예능, 연예인연애