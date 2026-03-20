성시경이 차주영 코수술 근황 공개

1월부터 코피 증상으로 활동 중단

유튜브서 회복상태 언급해 화제

차주영이 볼하트를 날리고 있다. 텐아시아 DB

가수 성시경이 유튜브에 출연하고 있다. 사진=성시경 유튜브 채널 캡처

성시경이 18일 자신의 유튜브 채널에서 배우 차주영의 근황을 공개하며 '코 수술 회복이 아직 완료되지 않았다'고 밝혔다. 차주영은 지난 1월 반복적인 코피 증상으로 전신마취 수술을 받고 활동을 중단한 상태다.지난 18일 공개된 성시경의 유튜브 채널에서는 하지원이 출연해 드라마 '클라이맥스' 관련 다양한 이야기를 나눴다. 성시경은 '클라이맥스'에 출연하는 주지훈, 차지영에 대해 언급했다. 앞서 차주영은 성시경의 유튜브에 출연한 바 있다.성시경은 “주영이도 알게 됐는데 너무 애가 멀쩡하고 잘한다"라며 "깜짝 게스트로 오라고 하려했는데 아직도 코 수술받은 게 해결 안 됐다고 하더라"라고 말했다. 이어 "전신마취를 할 정도로 큰 수술이었다더라"라고 덧붙였다.앞서 차주영은 지난 1월 반복적인 비출혈(코피) 증상으로 인해 활동을 잠정 중단하고 수술을 받았다. 당시 소속사 고스트스튜디오 측은 "장기간 지속된 비출혈 증상으로 정밀 검사와 치료를 받아왔으며, 의료진 소견에 따라 수술을 진행했다"고 밝혔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr관련 주제: 성시경, 차주영, 코수술, 유튜브