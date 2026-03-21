이승윤, ‘자연인 사칭죄’로 공개재판 코너 출연

검사·변호사·판사 총출동 속 이중생활 폭로

‘심곡 파출소’ 커플 에피소드로 추가 웃음 예고

'자연인' 이승윤의 이중생활이 폭로됐다. / 사진=텐아시아DB

KBS2 '개그콘서트'에서는 개그맨 이승윤이 게스트로 출연한다. / 사진=KBS2 '개그콘서트' 제공

'자연인' 이승윤의 이중생활이 폭로됐다.오는 22일 방송하는 KBS2 '개그콘서트'에서는 개그맨 이승윤이 게스트로 출연한다. 이승윤은 과거 '헬스보이', '헬스걸', '나쁜남자', '사이보그지만 괜찮아', '가장자리' 등 '개그콘서트'와 전성기를 함께 했던 개그맨이다. 그런 그가 오랜만에 '개그콘서트'에 출연해 '공개재판'을 받는다.이승윤의 죄명은 '자연인 사칭죄'로, '자연인'으로 활동하지만 실제로는 서울 아파트에 살고 있다는 것이다. 검사 측 박성호와 정범균은 그런 이승윤의 이중생활을 집요하게 파헤친다.변호사 박영진은 변호인 듯 아닌 듯 이상한 변호를 펼친다. 그는 이승윤이 근육으로 사람들을 웃길 수 있다고 주장하고, 이승윤은 "그냥 앉아만 있으면 된다며?"라며 크게 당황한다. 판사 박준형의 최종 판결 또한 무엇일지 관심이 쏠린다.'심곡 파출소'에서는 '냉동인간 커플' 황은비, 어영진이 '철이와 미애' 춤을 추며 등장한다. 어영진은 여자친구 황은비의 취직을 축하하며 금반지를 해주겠다고 나선다. 그가 알고 있는 금 1돈의 가격은 얼마일지 호기심이 집중된다.또한 황은비는 두 군데 회사에 취직했다며 어디에 입사할지 고민하는데, 이를 듣던 송필근은 안타까움에 음소거로 울부짖는다. '심곡파출소'에서 무슨 일이 벌어졌는지는 본 방송에서 확인할 수 있다.한편, KBS2 '개그콘서트'는 오는 22일 밤 9시 20분 방송한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr관련: 개그콘서트, 이승윤, 코미디