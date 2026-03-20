김지민, 욕실 넘어져 얼굴 부상 4일째

세면대 부딪쳐 멍·부기·입꼬리 마비

유튜브서 김준호와 일출 이벤트 중 고백

사진=유튜브 채널 '준호 지민'

사진=유튜브 채널 '준호 지민'

코미디언 김지민이 욕실에서 넘어져 얼굴을 다쳤다고 고백해 걱정을 자아냈다.지난 19일 유튜브 채널 '준호 지민'에는 '일출 이벤트 대참사'라는 제목의 영상이 게시됐다. 해당 영상에는 일출을 보기 위해 이동하는 코미디언 김준호와 김지민의 모습이 담겼다.차 안에서 김지민은 본인의 얼굴 상태를 살피며 "욕실에서 넘어져 얼굴에 멍이 잔뜩 들고 퉁퉁 부었다"고 말했다. 그는 반신욕을 마친 뒤 욕실을 나오다 세면대에 얼굴을 부딪쳤다고 사고 경위를 설명했다. 이에 김준호는 "그래도 다행인 게 코나 치아를 박았으면 어떡할 뻔했냐"며 안타까워 했다.김지민은 사고 후유증에 대해 "오늘 4일 차인데 이틀째 되는 날은 입꼬리만 한쪽만 올라가서 무서워서 오빠한테 달려가서 '나 안 웃어진다'고 했다"고 언급했다. 그는 촬영 내내 상처가 있는 왼쪽 안면을 가리는 동작을 취하기도 했다.이어 김준호가 "아침부터 예쁘다. 오빠한테 잘 보이려고 화장한 거냐"고 묻자 김지민은 "안 했다. 자다 일어나서 나온 거다"라고 답했다. 김준호는 다시 "무슨 소리냐. (화장해서) 붉은 기가 있다"고 말했고, 김지민은 "부끄러워서 그런 거다"라고 응수했다.김준호는 "여자들은 생얼일 때 예쁘길 원하더라. 남자들은 생얼이든 화장하든 크게 상관없다"고 언급했다. 이에 김지민이 "아니다. 화장 안 했는데 예쁘다는 소리 들으면 좋다"고 하자 김준호는 "지민이는 원래 예쁘다"고 덧붙였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr관련 주제: 김지민, 김준호, 사고, 얼굴부상, 준호지민