안성재, 퍼스널컬러 진단서 '겨울딥톤' 판정

전문가 "웃는 눈매·턱비율이 벨루가와 유사"

안성재 "턱까지 영향주는 거였냐" 폭소 반응

사진 = '안성재' 유튜브 채널 캡처

사진 = '안성재' 유튜브 채널 캡처

세계적인 미식 가이드의 주역인 안성재 셰프가 퍼스널 컬러 진단을 받으며 온라인상 화제인 '벨루가 닮은꼴' 이유를 전문가를 통해 직접 확인했다.안성재 셰프가 운영하는 유튜브 채널 '셰프 안성재'에는 '안성재는 웜톤? 쿨톤? 오늘 딱 정리해 드립니다! 밖성재의 퍼스널 컬러 진단'이라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 안성재는 본인에게 가장 적합한 색채와 이미지를 찾기 위해 전문 스튜디오를 방문해 정밀 검사를 진행했다. 전문가의 분석 결과 안성재는 '겨울 딥톤'으로 최종 분류됐으며, 포도주와 같은 깊은 색감이 가장 잘 어우러지는 타입이라는 평가를 받았다. 전문가는 안성재의 외형에 대해 도시적이고 세련된 이미지가 강조되는 스타일이라고 덧붙이며 구체적인 스타일링 방향을 제시했다.이어진 세부 이미지 분석 과정에서는 안성재의 안면 비율에 대한 흥미로운 평가가 이어져 시청자들의 이목을 끌었다. 전문가는 안성재의 하안부 수치가 다소 긴 편임을 짚어내며 "수염을 기르면 얼굴이 더 길어 보일 수 있다"라고 조언했다. 예상치 못한 구체적인 지적에 안성재는 당혹스러움이 섞인 머쓱한 표정을 지어 현장에 유쾌한 웃음을 선사했다.특히 안성재는 평소 대중 사이에서 본인의 닮은꼴로 자주 거론되는 해양 생물 벨루가를 언급하며 궁금증을 해소하는 시간을 가졌다. 안성재는 "사람들이 제 얼굴을 보고 벨루가를 닮았다고 하는데 이유가 뭐냐"라고 질문하며 분석을 요청했다.이에 전문가는 안성재의 웃는 눈매와 도드라진 턱의 비율이 벨루가의 신체적 특징과 유사한 지점이 있다고 설명했다. 답변을 들은 안성재는 "미간만이 아니라 턱까지 영향을 주는 거였냐"라고 반문하며 본인이 벨루가 닮은꼴로 불리는 이유를 비로소 납득하는 모습을 보여 폭소를 자아냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr관련 주제: 안성재, 벨루가, 퍼스널컬러, 유튜브, 셰프