"월요일만 그 남자 만날게"…'외도부부' 아내, 서장훈 "기가 막혀" ('이혼숙려캠프')

이혼숙려캠프 외도 아내 월요일 상간남 만남 요구

14살 연상과의 관계 별거 전부터 시작

서장훈 "상식적으로 받아들일 수 없다" 일침

'이혼숙려캠프' 외도 부부의 아내가 특정 요일에 상간남을 만나게 해달라는 요구를 해 충격을 안겼다.19일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 음주 문제와 외도 갈등을 겪는 부부의 사연이 공개됐다.이날 방송에서 아내는 술에 의존하는 생활을 이어오던 중, 만취 상태에서 외도 사실을 고백했다.남편은 해당 사실을 알게 된 뒤 상간남에게 직접 전화를 걸었지만, 상대는 "그런 거 아닙니다"며 명확한 답을 피하며 상황을 회피했다.아내는 "남편은 친구 같은 자상함이라면, 그 사람은 아빠 같은 자상함이다"며 외도 관계를 이어온 이유를 설명했다. 특히 두 사람이 이미 별거 상태였던 시점보다 이전부터 관계가 시작됐다는 점이 드러나며 충격을 더했다.이에 대해 서장훈은 "그 남자와 잘 지내고 싶어서 별거를 선택한 것 아니냐"고 물었고, 아내는 "꼭 그런 건 아니었다. 육아도 힘들었다"고 답해 출연진들을 당황하게 했다.이후 아내는 상간남을 만나게 해달라고 요구하며 "월요일만이라도 만나게 해달라"고 말한 사실이 전해졌다. 이를 들은 서장훈은 "세상에 어떤 사람이 상식적으로 받아들일 수 있나"고 반문했다.이어 서장훈은 "외도하지 않았더라도 남사친과 정기적으로 만난다고 하면 세상에 어떤 남편이 허락하냐. 기가막히다"며 "아내는 하나도 기가 막히지 않은 것 같다. 너무 이상해서 화낼 기운도 없다"고 일침했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr관련 주제: 이혼숙려캠프, 외도, 서장훈, JTBC