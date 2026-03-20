박신양, 화가 전향 13년째…"아내도, 세상 누가 날 이해해 줄까" ('옥문아')

박신양, 갑상선 질환 계기로 화가 전향

13년간 서울·안동 작업실서 활동 지속

가족·사회 이해 받지 못한 상황 속 고립감 토로

이미지 크게보기 사진 = KBS2 '옥탑방의 문제아들'

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배우에서 화가로 전향한 박신양이 13년간의 시간을 돌아보며 솔직한 심경을 털어놨다.19일 방송된 KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’에는 박신양이 출연해 화가로 살아온 지난 시간을 직접 전했다.이날 박신양은 그림을 시작하게 된 계기에 대해 “처음부터 화가가 되겠다는 생각은 아니었다”고 말했다. 그는 갑상선 질환으로 활동을 멈추게 됐던 시기를 떠올리며, 몸을 움직이기 어려웠던 시간 속에서 자연스럽게 그림과 마주하게 됐다고 설명했다.이어 “이유를 알 수 없는 감정이 밀려왔고, 그걸 풀고 싶어서 화방에 들어갔다”고 당시를 회상했다. 이후 별도의 교육 없이 그림을 그리기 시작했고, 첫날부터 밤을 새워 작업에 몰두했다고 밝혔다.현재 박신양은 서울과 안동에 작업실을 두고 13년째 작업을 이어오고 있다.그는 “지난 13년 동안 누구의 이해도 받아본 적이 없다”고 털어놓으며 화가로서의 삶이 쉽지 않았음을 전했다. 특히 가족의 반응에 대해서도 “한국에서 나를 이해한 사람이 몇 명이나 있었을지 모르겠다”고 말해 주변의 시선과 고립감을 짐작하게 했다.이 같은 박신양의 13년간 화가 활동 고백은 예술가로서의 고민과 현실적인 어려움을 동시에 드러내며 시청자들의 이목을 끌었다.한편 박신양은 최근 유튜브 채널을 통해 배우 은퇴설을 부인하며, 그림을 시작하게 된 계기도 직접 밝혀 관심을 모았다. 또 건강 악화로 수차례 수술을 겪은 뒤 '그리움'이라는 감정에서 출발해 붓을 들게 됐다는 전언이다. 이후 미술관에서 받은 강렬한 경험을 계기로 예술에 대한 확신을 갖게 됐다고 전했다.1996년 데뷔한 박신양은 영화 ‘편지’, ‘약속’, ‘범죄의 재구성’, 드라마 ‘파리의 연인’, ‘쩐의 전쟁’, ‘싸인’ ‘동네 변호사 조들호’ 시리즈 등을 통해 많은 사랑을 받았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr관련 주제: 박신양, 화가전향, 옥탑방의문제아들, 갑상선질환, 예술가고민