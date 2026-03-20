조셉 더거, 9세 소녀 성추행 혐의 체포

2020년 플로리다 여행 중 범행 발생

형 조시도 아동성착취물 범죄 전과

아동 성범죄 혐의로 체포된 미국 대가족 예능 스타 조셉 더거가 아내 켄드라와 머리를 맞대고 미소 짓고 있다 / 사진 = 조셉 더거 SNS

미국 리얼리티쇼 출연자가 미성년자 성추행 혐의로 체포돼 충격을 안겼다.19일(현지기준) 외신에 따르면 미국 TLC 리얼리티쇼 "19 Kids and Counting'(19 키즈 앤 카운팅)으로 얼굴을 알린 조셉 더거(31)가 미성년자 성범죄 혐의로 체포됐다. 해당 리얼리티쇼는 19남매 대가족의 일상을 다룬 프로그램으로 조셉 더거는 더거 가족의 아홉째 자녀다.외신은 조셉이 지난 2020년 플로리다에서 성범죄 행각을 벌였다고 보도했다. 당시 가족 여행 중이던 9세 소녀가 최근 피해 사실을 진술하며 수사가 시작된 것으로 알려졌다. 그는 지난 18일 미국 아칸소주에서 체포된 것으로 전해졌다.수사 당국은 조셉 더거가 미성년자에게 부적절한 신체 접촉을 한 혐의로 기소됐다고 덧붙였다. 이어 피해자 측 보호자가 피해 사실을 확인하는 과정에서 조셉이 자신의 행동을 인정한 것으로 전해졌다. 그는 현재 구금된 채 조사 받고 있으며 향후 플로리다로 송환될 예정이다.한편, 해당 사건으로 인해 그의 형 조시 더거 역시 과거 아동 성 착취물 관련 범죄로 직영형을 선고받은 사실이 재조명됐다. 또한 사건 당시 조셉이 기혼 상태였으며 슬하에 네 자녀를 뒀다는 사실이 알려져 논란이 커지고 있다. 더거 가족은 이번 사안에 대해 공식 입장을 아끼고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr관련 주제: 조셉 더거, 19 키즈 앤 카운팅, 아동성범죄, TLC 리얼리티쇼