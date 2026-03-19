우지원, 딸 우서윤 내새연2 출연 SNS 공개

191cm 아빠 옆에서도 굴욕없는 모델 비율

터프츠대 파인아트 전공, 메기녀로 화제

우지원이 딸 우서윤의 어깨에 손을 올리고 미소 짓고 있다 / 사진 = 우지원 SNS

전 농구선수 출신 방송인 우지원이 딸 우서윤의 '내 새끼의 연애2' 출연에 앞서 지원사격에 나섰다.18일 우지원은 자신의 SNS에 "안녕하세요 제 딸 서윤이가 '내 새끼의 연애2'에 출연합니다" 라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 우지원은 호텔 로비로 보이는 곳을 배경으로 딸 우서윤의 어깨에 손을 얹고 흐뭇한 미소를 지어 보였다.특히, 우서윤의 비현실적인 몸매가 눈길을 끌었다. 그는 191cm의 우지원 옆에 서도 굴욕없는 모델 비율을 선보였다. 시원하게 뻗은 다리와 허리 밑으로 곧게 뻗은 얇은 팔 라인에 누리꾼들은 감탄을 표했다. 또한 우서윤은 아빠 우지원의 조각 미모를 닮은 또렷한 이목구비를 자랑하기도 했다.우지원은 딸의 첫 연애 프로그램 출연에 대해 "예쁘게 봐주시고 따뜻한 격려와 응원 부탁드린다"고 전했다. 해당 사진이 공개되자 온라인 상에서는 "부전여전이다", "엄청 예쁘게 컸다", "아빠 유전자가 보인다" 등의 반응이 이어졌다.한편, 우지원은 2002년 이교영과 결혼해 두 딸을 얻었지만 결혼 19년 만에 파경을 맞았다. 그의 딸 우서윤은 tvN STORY・E채널 연애 예능 '내 새끼의 연애2'에서 메기녀로 등장해 화제를 모았다. 우서윤은 미국 보스턴에 있는 터프츠 대학에서 파인 아트를 전공하고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr관련 주제: 우지원, 우서윤, 내새연2, 모델비율, 연애프로그램