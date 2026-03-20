디지털 콘텐츠 제작사 머스트크리에이티브, 한·태 잇는 신개념 기업 오디션 선보여
NCT 텐(TEN), 기업 업무 체험 및 재능 미션 수행… 태국 MZ세대 겨냥
NCT 텐(TEN), 기업 업무 체험 및 재능 미션 수행… 태국 MZ세대 겨냥
글로벌 아티스트 텐(TEN)이 메인 호스트로 나선 태국 유튜브 기반 예능 프로그램 ‘솔드아웃(SOLD OUT)’이 공개된다.
‘솔드아웃’은 한국과 태국을 연결하는 글로벌 콘텐츠 프로젝트로, 글로벌 시청자를 겨냥해 기획된 유튜브 오리지널 예능이다. 기존 기업 탐방 예능과 달리 ‘블라인드 기업 오디션’ 형식을 도입한 점이 특징이다.
NCT 및 WayV 멤버로 활동하며 전 세계 팬들의 사랑을 받고 있는 태국 출신 텐은 이번 프로그램에서 중심축 역할을 맡는다. 그는 기업 정보를 사전에 알지 못한 상태에서 기업이 제시하는 비전과 매력을 기준으로 방문할 기업을 직접 선택한다.
이후 텐은 선정된 기업에서 하루 동안 실제 업무를 체험하고, 자신의 예술적 역량을 활용한 미션을 수행한다. 이를 통해 아티스트와 기업이 함께 만들어가는 협업 스토리를 그려낼 예정이다. 무대 위 아티스트의 모습에서 벗어나 ‘직장인’으로 변신한 텐의 새로운 면모 역시 관전 포인트다.
‘솔드아웃’은 단순한 기업 홍보를 넘어 아티스트의 창의적 재능과 기업의 브랜드 스토리를 결합한 새로운 형태의 디지털 예능 콘텐츠를 지향한다.
프로그램은 오는 21일 1분 선공개 영상을 시작으로 베일을 벗는다. 이어 28일 ‘0화 티저’를 공개하며, 이후 정규 에피소드는 매주 토요일 태국 시간 오후 2시(한국 시간 오후 4시) 공식 유튜브 채널을 통해 공개될 예정이다.
제작사 머스트크리에이티브 측은 “글로벌 아티스트 텐의 매력과 기업의 다양한 이야기가 결합된 새로운 형태의 디지털 예능 콘텐츠가 될 것”이라며 “앞으로도 글로벌 시청자들이 공감할 수 있는 오리지널 콘텐츠 IP를 지속적으로 선보일 계획”이라고 전했다.
한편 머스트크리에이티브는 유튜브를 중심으로 다양한 플랫폼 기반 오리지널 콘텐츠를 제작하는 디지털 콘텐츠 제작사로, 글로벌 크리에이터 및 기업과의 협업을 통해 콘텐츠 비즈니스를 확장하고 있다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
‘솔드아웃’은 한국과 태국을 연결하는 글로벌 콘텐츠 프로젝트로, 글로벌 시청자를 겨냥해 기획된 유튜브 오리지널 예능이다. 기존 기업 탐방 예능과 달리 ‘블라인드 기업 오디션’ 형식을 도입한 점이 특징이다.
NCT 및 WayV 멤버로 활동하며 전 세계 팬들의 사랑을 받고 있는 태국 출신 텐은 이번 프로그램에서 중심축 역할을 맡는다. 그는 기업 정보를 사전에 알지 못한 상태에서 기업이 제시하는 비전과 매력을 기준으로 방문할 기업을 직접 선택한다.
이후 텐은 선정된 기업에서 하루 동안 실제 업무를 체험하고, 자신의 예술적 역량을 활용한 미션을 수행한다. 이를 통해 아티스트와 기업이 함께 만들어가는 협업 스토리를 그려낼 예정이다. 무대 위 아티스트의 모습에서 벗어나 ‘직장인’으로 변신한 텐의 새로운 면모 역시 관전 포인트다.
‘솔드아웃’은 단순한 기업 홍보를 넘어 아티스트의 창의적 재능과 기업의 브랜드 스토리를 결합한 새로운 형태의 디지털 예능 콘텐츠를 지향한다.
프로그램은 오는 21일 1분 선공개 영상을 시작으로 베일을 벗는다. 이어 28일 ‘0화 티저’를 공개하며, 이후 정규 에피소드는 매주 토요일 태국 시간 오후 2시(한국 시간 오후 4시) 공식 유튜브 채널을 통해 공개될 예정이다.
제작사 머스트크리에이티브 측은 “글로벌 아티스트 텐의 매력과 기업의 다양한 이야기가 결합된 새로운 형태의 디지털 예능 콘텐츠가 될 것”이라며 “앞으로도 글로벌 시청자들이 공감할 수 있는 오리지널 콘텐츠 IP를 지속적으로 선보일 계획”이라고 전했다.
한편 머스트크리에이티브는 유튜브를 중심으로 다양한 플랫폼 기반 오리지널 콘텐츠를 제작하는 디지털 콘텐츠 제작사로, 글로벌 크리에이터 및 기업과의 협업을 통해 콘텐츠 비즈니스를 확장하고 있다.
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