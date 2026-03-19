씨스타 보라, 19일 SNS에 글래머 몸매 과시

얼굴만한 샌드위치와 반전 매력 화제

발레·무용이 몸매 관리 비결이라고 밝혀

씨스타 보라가 얼굴만한 크기의 대왕 샌드위치를 한 손에 들고 먹고 있다 / 사진 = 보라 SNS

그룹 씨스타 출신 보라가 해외 여행 중 건강미 넘치는 몸매를 과시해 이목을 집중시켰다.19일 보라는 자신의 SNS에 '날씨 sooooo good'(날씨 쏘 굿)라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 야자수를 배경으로 녹색 나시 톱과 짧은 반바지 차림으로 윙크를 날리고 있는 보라의 모습이 담겼다. 그는 선글라스와 부츠로 포인트를 준 스타일링에 아이스 커피를 더해 썸머퀸 분위기를 자아냈다.특히, 그의 무결점 글래머 몸매가 눈길을 끌었다. 날렵한 턱선과 잘록한 허리 라인을 한껏 뽐낸 보라는 함께 공개한 다른 사진에서 자신의 얼굴보다 큰 샌드위치를 한 손에 든 식탐 가득한 포즈를 취해 반전 매력을 선보였다.해당 사진이 공개되자 누리꾼들은 "핫걸이다", "얼굴이 왜 이렇게 작냐", "진짜 예쁘다" 등 외모 칭찬 댓글을 남겼다.앞서 보라는 그룹 활동 당시 건강미 넘치는 몸매로 화제를 모은 바 있다. 그는 과거 자신의 몸매 관리 비법에 대해 "틈틈히 스트레칭을 해주거나 바른 자세, 바른 걸음걸이를 유지하려고 노력한다"며 "초등학교 때부터 몇 년간 발레와 현대 무용을 배운 것이 지금의 몸매를 만들어준 비결"이라고 전했다.한편, 씨스타는 2010년 데뷔해 'Touch my body'(터치 마이 바디), 'Give it to me'(기브 잇 투 미) 등 히트곡을 발매했다. 그러나 데뷔 7년 만에 해체를 공식 선언해 충격을 안겼다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr관련 주제: 씨스타 보라, 글래머 몸매, SNS, 해외여행, 몸매관리