문지인, 과거 유산 트라우마 고백하며 재임신 발표

1년간 인공수정·시험관 시술 거쳐 자연임신 성공

태아 심장소리 들으며 오열, 현재 임신 5주차 확인

배우 문지인이 임신 발표 후 과거 유산이 남긴 트라우마에 대해 토로하고 있다 / 사진 = 문지인 유튜브 채널

배우 문지인이 과거 유산 트라우마를 고백하며 재임신 소식을 전해 눈길을 끌었다.17일 유튜브 채널 '~'에는 '저희도 임신했어요. 문지인X김기리'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 문지인은 유튜브를 통해 임신 과정을 공개했다. 그는 "사실 결혼하자마자 거의 6개월도 안 돼서 감사하게 임신이 됐었다"며 "근데 유산을 하고 다시 (임신을) 준비하는 과정이 너무 조급해졌다"고 말문을 열었다.문지인은 "조급해져서 이것저것 안 해본 게 없다. 인공 수정과 시험관을 하면서 1년이 그냥 훅 지나갔다"며 "너무나 좋아하는 축구도 그만두고 일도 잠깐 내려놓고 임신 준비에 매진했었는다. 다 내려놓고 좀 쉬고 있을 때 생명이(태명)가 찾아왔다"고 전했다.특히, 그는 임신을 확인하고도 바로 병원에 가지 않아 화제를 모았다. 문지인은 "원래 이쯤 되면 병원에 가야 되는데 이번에는 임테기 역전 현상이라고 두줄이 엄청 진해지고 대조선보다 결과선이 더 진해질 때 가려고 한다"며 "그때 가야 아기집을 볼 수 있고 덜 불안할 것 같다"고 고백했다.그는 "예전 같았으면 병원에 바로 갔을 텐데 그때 너무 일찍 가서 한 주 한 주 기다리면서 너무 마음 고생을 많이 했다. 계류 유산이 예상될 정도로 크는 속도가 느렸다"고 과거 유산 당시의 트라우마를 털어놨다. 그러면서 "2주 뒤에 오라고 하는 게 20년 같았다. 그 때 너무 힘들어서 난황, 아기집 확인할 수 있을 때 가려고 참고 있다"고 밝혔다.문지인은 결과선이 진해지자 남편인 개그맨 김기리와 함께 병원을 찾았다. 문지인은 아기집을 확인한 후 안도하며 "작년에 임신했을 때는 뭔가 계속 진행이 불안했던 게 있었다. 너무 불안하니까 크는 속도가 반 템포 느린 느낌을 받았다"며 "심장 소리를 못 듣고 계류 유산을 했다. 근데 이번에 갔는데 아기집도 보고 5주 2일이 됐다더라"고 기쁨을 표했다.떨리는 마음으로 병원에 방문한 문지인은 태아의 심장 소리를 들으며 오열했다. 문지인은 "유산하고 지금까지 너무 힘들었나보다. 평소에 이렇게 울지 않는데 눈물이 계속 난다. 초음파 쳐다도 못 봤다"고 전했다.한편, 문지인과 김기리는 지난 2024년 5월 부부의 연을 맺었다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr관련 주제: 문지인, 김기리, 유산, 재임신, 계류유산