더보이즈 "정산금 안 줘" VS 소속사 "논란으로 적자"…전속계약 이행 두고 갑론을박

더보이즈 멤버 9인, 계약해지 내용증명 발송

정산금 지연과 지원중단이 갈등 원인

원헌드레드 "수용불가" 공식입장 발표

그룹 더보이즈의 멤버 대다수가 소속사 원헌드레드레이블을 상대로 전속계약 해지를 요구한 가운데, 소속사 측은 이 요구를 수용할 수 없다는 의사를 표했다.19일 가요계에 따르면, 더보이즈 멤버 뉴를 제외한 나머지 멤버 9명은 최근 소속사 측에 계약 해지 의사를 담은 내용증명을 전달했다. 해당 멤버들은 정산금 지급 지연 등을 주요 문제로 언급했다.더보이즈 9인의 법률대리인 법무법인 율촌의 김문희 변호사는 이날 오후 입장을 내고 "아티스트는 원헌드레드레이블의 중대한 전속계약 위반과 그로 인한 신뢰 관계의 회복 불가능한 훼손을 이유로 지난 2월 10일 전속계약 해지를 통보했다. 이에 따라 해당 전속계약은 적법하게 해지돼 그 효력이 종료됐다"고 알렸다.김 변호사는 "그동안 소속사는 지난해 2분기 정산금 지급 이후 2025년 7월부터의 모든 활동에 대하여 아티스트에게 정상적인 정산금을 지급하지 않았다. 이에 아티스트가 정산의 투명성을 확인하고자 계약서 등 자료의 열람을 여러 차례 요청했음에도 정당한 사유 없이 이를 거부했다"고 주장했다.그는 "최근 소속사가 아티스트의 연예 활동을 바탕으로 수백억 원 규모의 선급금을 수령한 정황이 알려졌지만, 정산금이 지급되지 않는 현 상황에 대한 소명도 내놓지 않고 있다"고 지적했다.더보이즈 멤버 9인은 오는 4월 콘서트를 비롯한 확정된 스케줄을 차질 없이 진행할 예정이다. 김 변호사는 "더보이즈 멤버들은 팬들은 물론, 여러 협력사나 관계자 등 선의의 제삼자에게 피해가 전가되는 일은 없어야 한다고 뜻을 모았다"고 설명했다.같은 날 원헌드레드레이블은 "더보이즈의 전속계약 해지 요구를 받아들일 수 없다"고 반박했다.19일 텐아시아 취재에 따르면, 소속사 측은 이들이 지급받은 계약금에 대해 일할 계산(전체 계약 기간을 날짜 수로 나눠 계약을 이행하지 않은 남은 일수만큼의 금액을 계산하는 방식) 후 정산금을 제외한 나머지 금액을 반환하라는 입장이다.소속사 측은 "지난해 주연과 배우 신시아의 열애설부터 선우의 인성 논란, 주학년의 성매매 의혹까지 멤버들을 둘러싼 논란이 이어지면서 완전체 및 개별 활동으로 수익을 창출할 수 없어 적자가 이어졌다"고 설명했다.소속사 측은 이날 입장문에서 "당초 11명 전원이 하나의 팀으로 활동한다는 전제 아래 각 멤버에게 고액의 계약금을 지급하며 계약을 맺었다"면서 "지난해 발생한 멤버들의 논란으로 인해 이 전제가 파기됐고 특정 멤버의 탈퇴로 정상적인 활동이 어려운 상황에 직면했다"고 설명했다.이어 소속사는 "적자 상황에서도 팀 유지를 위해 관계사들을 설득하며 노력을 지속해 왔다"고 덧붙였다. 최근 보도된 차량 및 매니저, 연습실 등 지원 중단 의혹에 대해서는 "지원을 유지할 의사를 밝혔지만, 멤버들이 이를 먼저 거부한 것"이라고 해명했다. 그러면서 "차가원 대표의 숙소 보증금 유용 의혹은 사실무근"이라며 법적 대응을 시사했다.한편, 더보이즈는 2017년 데뷔해 2024년 12월 IST엔터테인먼트에서 원헌드레드레이블로 소속사를 옮겼다. 더보이즈는 원헌드레드레이블과 3년 전속계약을 맺은 것으로 알려졌다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr관련 주제: 더보이즈, 원헌드레드레이블, 전속계약해지, K팝갈등