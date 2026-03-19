서유리, 전남편과 3억 2300만 원 재산분할 합의

약속 기한 1년 지나도 미지급 상황 폭로

누리꾼 댓글에 "내가 돈 더 많았다" 반박

성우 서유리가 전 남편과의 이혼 합의서를 공개했다. / 사진=서유리 SNS

성우 서유리가 전 남편과의 이혼 합의서를 공개했다. / 사진=서유리 SNS

방송인 서유리가 전남편 최병길 PD와의 이혼 합의서를 공유한 가운데, 일부 누리꾼의 댓글에 반발했다.서유리는 19일 자신의 인스타그램 스토리에 "언제 받을 수 있을까요"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진은 최 PD와의 이혼 합의서 일부. 합의서에 따르면, 최 PD는 서유리에게 재산분할로 2024년 12월 31일까지 총 3억 2300만 원을 지급하기로 합의했다. 지급이 지체될 경우 2025년 1월 1일부터 연 12%의 이자를 가산한다는 조항도 명시되어 있다.서유리는 약속된 기한으로부터 1년 이상이 지난 시점 해당 문서를 공개했다. 이는 최 PD가 아직 합의된 금액을 지급하지 않았음을 시사한다.이같은 소식이 여러 매체를 통해 통해 알려지자 한 누리꾼은 기사에 "5년 결혼 후 3억 2000이라... 이혼 해볼 만 하네"라는 댓글을 달았다. 또다른 네티즌은 "내가 여자라면 돈 많은 남자랑 결혼하고 정확히 반 나눌 듯"이라며 "100억 자산가 만나면 5년 만에 50억 버는 건데, 1년 만에 10억이면 창조경제다"라고 거들었다.이같은 댓글을 확인한 서유리는 해당 댓글들을 자신의 SNS에 캡처해 업로드했다. 이후 "돈 내가 훨씬 더 많았어. 무슨 소리야. 19년부터 빚만 있었는데"라며 "단 한 번도 나보다 더 많이 벌어온 적이 없어"라고 최 PD의 수입을 언급했다.앞서 서유리는 여러 예능에 출연해 이혼 후 떠안게 된 빚이 약 20억 원에 달한다고 고백한 바 있다.한편 서유리는 2019년 최 PD와 결혼했으나 2024년 3월 이혼했다. 이후 지난해 6월, 결혼정보회사를 통해 만나게 된 법조계 종사자와 교제 중이라고 알렸다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr관련 주제: 서유리, 이혼 합의서, 재산분할, 최병길 PD