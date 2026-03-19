강예원이 앞트임 복원 후 청순미 완성

인스타그램에 슬림한 몸매 사진 공개

새 영화 '내 섬에서 당장 나가' 출연 예정

배우 강예원이 앞트임 복원 후 순한 눈매와 인상으로 거울 셀카를 남기고 있다 / 사진 = 강예원 SNS

배우 강예원이 앞트임 복원 후 완전히 달라진 청순한 외모와 슬림한 몸매를 공개해 눈길을 끌었다.18일 강예원은 자신의 인스타그램에 "반짝반짝"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 영상에서 강예원은 단정한 포니테일 헤어 스타일과 회색 원피스 차림으로 한 식당을 찾아 식사를 즐겼다.특히, 거울 앞에서 셀카를 찍는 강예원의 모습이 화제를 모았다. 사진 속 그는 앞트임 복원 이후 순해진 눈매와 한층 어려보이는 동안 미모를 자랑했다. 강예원은 잘록한 허리를 부각해줄 회색 원피스를 매치해 베이비 페이스와 대비되는 각선미를 과시하기도 했다.해당 사진이 공개되자 온라인 상에서는 "허리가 한 줌이다", "너무 예쁘다" 등 외모 칭찬이 이어졌다.앞서 강예원은 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈'에 출연해 "친한 동생이 싸이월드에서 내 사진을 보다가 '이거 언니냐, 이때로 다시 돌아가야 될 것 같다'고 했다. 눈 앞트임을 했던 거라 앞트임만 막았다"고 고백한 바 있다.한편, 강예원은 최근 이용석 감독의 영화 '내 섬에서 당장 나가'에서 보험 살인마 '한애리' 역으로 열연할 예정이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr관련 주제: 강예원, 앞트임복원, 성형복원, 인스타그램