김나영, 17일 마이큐와 데이트 사진 공개

커플룩·아이스크림 데이트로 신혼 분위기

네티즌들 "럽스타그램" 부러워하는 반응

방송인 김나영이 남편 마이큐와 나란히 앉아 아이스크림 가게에서 데이트를 즐기고 있다 / 사진 = 김나영 SNS

방송인 김나영이 남편인 가수 마이큐와 달콤한 신혼 데이트를 즐겨 화제다.17일 김나영은 자신의 SNS에 하트 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 사진에는 나란히 앉아 아이스크림을 나눠 들고 환하게 미소 짓는 김나영·마이큐 부부의 모습이 담겼다. 함께 공개된 다른 사진에서 두 사람은 블랙 앤 화이트 콘셉트의 커플룩을 맞춰 입고 나란히 서서 거울 셀카를 남기기도 했다.특히, 오랜만에 두 아들 없이 온전한 둘만의 시간을 보내는 모습이 눈길을 끌었다. 두 사람은 장소를 가리지 않고 서로를 향한 애정을 표했다. 이중 엘리베이터 내부에 있는 작은 거울에 얼굴을 맞대고 익살맞은 표정으로 셀카를 찍는 두 사람의 모습이 포착돼 사랑스러움을 더했다.해당 사진이 공개되자 누리꾼들은 "럽스타그램 하고 싶은 거 어떻게 참았냐", "두 사람 너무 잘 어울린다", "이렇게 달달한 모습 보니까 나도 연애하고 싶다" 등 부러움과 응원의 댓글을 남겼다.한편, 김나영은 2015년 사업가와 결혼해 두 아들을 출산했지만 4년 만에 이혼했다. 이후 지난해 10월 가수 겸 화가 마이큐와 재혼했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr관련 주제: 김나영, 마이큐, 신혼부부, 재혼, SNS