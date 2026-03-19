류현진, 강남 신사동 73평 빌라 64억원 현금 매수

배지현과 공동명의, 이달 소유권 등기 완료

도산공원 인근 하이엔드 빌라 '알파임하우스'

야구선수 류현진이 경기에 집중하고 있다. /SNS

야구선수 류현진이 지난 1월 서울 강남구 신사동 빌라를 64억원에 전액 현금 매수했다. 아내 배지현 아나운서와 공동명의로 알려졌다.19일 부동산 업계와 대법원 등기소에 따르면 류현진은 지난 1월 서울 강남구 신사동 '알파임하우스' 전용면적 242㎡(73평형) 1가구를 64억 원에 매입했다. 이달 소유권 등기를 마쳤다. 등기부등본상 근저당권이 설정돼 있지 않은 걸 감안하면 류현진은 해당 주택을 전액 현금을 주고 산 것으로 파악된다.알파임하우스는 도산공원 일대 고급 주거벨트에 자리한 소규모 하이엔드 빌라다. 2000년대 초반 준공된 비교적 오래된 빌라이지만, 세대 수를 20가구 안팎으로 제한하고 대형 평형 위주로 구성해 희소성을 높였다.또 공원을 중심으로 형성된 골목에는 갤러리, 브런치 카페, 파인 다이닝 레스토랑 등이 밀집해 있다. 도보권에서 식사와 문화생활을 동시에 해결할 수 있는 구조로, 별도의 이동 없이도 ‘압구정·청담 라이프’를 누릴 수 있다는 점이 강점이다. 특히 압구정로데오 상권과도 가까워 쇼핑과 외식, 엔터테인먼트 접근성이 뛰어나다.교육 인프라도 갖춰져 있다. 단지 인근에는 신구중학교 등이 위치해 있으며, 도산공원 일대 특성상 예술·어학 학원 등 사교육 시설이 밀집해 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr관련 주제: 류현진, 부동산, 강남, 신사동, 알파임하우스