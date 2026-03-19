김태희, 한남더힐 127억원 매각 확인
2018년 42억원 매입 후 85억원 차익
한남동 초고급 단지, 유명인 다수 거주
2018년 42억원 매입 후 85억원 차익
한남동 초고급 단지, 유명인 다수 거주
배우 김태희가 서울 한남동의 초고급 주택 '한남더힐'을 127억 원대에 매각한 것으로 확인됐다. 2018년 42억 원에 매입한 뒤 7년 만에 약 85억 원의 시세 차익을 거둔 것으로 추산된다.
최근 부동산 업계에 따르면 김태희는 지난해 11월 한남더힐 전용면적 233㎡ 1가구를 127억7000만원에 매각했다. 해당 주택은 김태희가 2018년 8월 42억 3000만 원에 매입한 것으로, 당시 대출 없이 전액 현금으로 거래된 것으로 전해졌다. 단순 계산으로 약 85억 4000만 원의 시세 차익을 거둔 셈이다. 한남더힐은 어떤 곳인가?한남더힐은 2011년 한남동 옛 단국대 부지에 32개 동, 600가구 규모로 조성된 초고급 주택 단지다. 관련해 저층 설계와 넓은 대지지분, 철저한 보안 등 환경으로 유명하다. 단지 내에는 커뮤니티 시설과 산책로, 조경 등도 조성돼 있다. 총 32개동 600가구 규모로 대기업 총수 일가를 비롯해 방탄소년단(BTS) 멤버 진, 배우 소지섭 등이 거주하고 있다.
한편 김태희는 2017년 가수 겸 배우 비와 결혼해 두 딸을 두고 있다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
관련 주제: 김태희, 한남더힐, 부동산투자, 시세차익, 한남동
최근 부동산 업계에 따르면 김태희는 지난해 11월 한남더힐 전용면적 233㎡ 1가구를 127억7000만원에 매각했다. 해당 주택은 김태희가 2018년 8월 42억 3000만 원에 매입한 것으로, 당시 대출 없이 전액 현금으로 거래된 것으로 전해졌다. 단순 계산으로 약 85억 4000만 원의 시세 차익을 거둔 셈이다. 한남더힐은 어떤 곳인가?한남더힐은 2011년 한남동 옛 단국대 부지에 32개 동, 600가구 규모로 조성된 초고급 주택 단지다. 관련해 저층 설계와 넓은 대지지분, 철저한 보안 등 환경으로 유명하다. 단지 내에는 커뮤니티 시설과 산책로, 조경 등도 조성돼 있다. 총 32개동 600가구 규모로 대기업 총수 일가를 비롯해 방탄소년단(BTS) 멤버 진, 배우 소지섭 등이 거주하고 있다.
한편 김태희는 2017년 가수 겸 배우 비와 결혼해 두 딸을 두고 있다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
관련 주제: 김태희, 한남더힐, 부동산투자, 시세차익, 한남동
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