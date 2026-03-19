이기택, JTBC 드라마 신지수 역할로 화제

15일 방송분 최고 시청률 5.1% 기록

직진남 캐릭터로 시청자들 '서브 앓이' 유발

배우 이기택이 지난 15일 방송된 JTBC 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남' 6회에서 신지수 역할로 '서브 앓이'를 제대로 불러일으키며 최고 시청률 5.1%를 기록했다.

배우 이기택이 지난 15일 방송된 JTBC 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남' 6회에서 신지수 역할로 '서브 앓이'를 제대로 불러일으키며 최고 시청률 5.1%를 기록했다.

배우 이기택이 지난 15일 방송된 JTBC 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남' 6회에서 신지수 역할로 '서브 앓이'를 제대로 불러일으키며 최고 시청률 5.1%를 기록했다.

배우 이기택이 지난 15일 방송된 JTBC 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남' 6회에서 신지수 역할로 '서브 앓이'를 제대로 불러일으키며 최고 시청률 5.1%를 기록했다.

배우 이기택이 지난 15일 방송된 JTBC 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남' 6회에서 신지수 역할로 '서브 앓이'를 제대로 불러일으키며 최고 시청률 5.1%를 기록했다. 배우 이기택이 JTBC 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'에서 '서브 앓이'를 제대로 불러일으키고 있다.극 중 이기택이 맡은 신지수 캐릭터가 보여주는 직진과 진심의 온도가 보는 이들의 감정을 흔들고 있는 것. 뜨거운 반응에 힘입어 극의 삼각 로맨스 역시 가속화되면서 몰입도를 한층 끌어올리고 있다. 지난 15일 방송된 6회는 분당 최고 시청률이 수도권 기준 5.1%(닐슨코리아, 유료가구 기준)를 기록했고, 티빙, 일본 디즈니+와 HBO 맥스, 라쿠텐 비키 등 글로벌 OTT에서도 상위권에 꾸준히 랭크되며 국내외 두터운 시청층을 확보 중이다.이 같은 짙은 과몰입의 중심에는 자유로운 감성과 유연한 에너지를 지닌 신지수라는 인물에 생명력을 불어넣고 있는 이기택이 있다. 그는 사랑을 찾아 나선 의영(한지민 분)의 굳건한 철벽을 무너뜨리는 '직진 연하남'으로 완벽하게 녹아들어 극의 재미를 견인하고 있다.특히, 이기택은 의영을 향해 거침없이 다가가는 감정선을 입체적으로 표현해 강한 설렘을 자아낸다. 예고 없이 훅 들어오는 플러팅으로 도파민을 선사하는 것은 물론, 의영이 위기에 처할 때마다 곁을 지키고 우울한 기분까지 섬세하게 어루만지는 든든함으로 기대고 싶은 매력까지 발산했다.여기에 라이벌 태섭(박성훈 분)을 견제하는 귀여운 질투까지 디테일하게 살려낸 이기택의 열연은 시청자들을 매료시키기에 충분했다. 매회 자신만의 색깔로 텐션을 극대화하며 로맨스의 한 축을 단단하게 이끌고 있는 이기택의 향후 활약에 관심이 집중된다.한편, 이기택이 출연하는 JTBC 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'은 매주 토요일 밤 10시 40분과 일요일 밤 10시 30분에 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr관련 주제: 이기택, 미혼남녀의 효율적 만남, JTBC 드라마, 신지수, 서브남, 한지민