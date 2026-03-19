윤형빈, 12월 18일 딸 윤진 유튜브 첫공개

윤진이 직접 방 소개하며 '진이진이TV' 데뷔

2020년생 딸, 정경미와의 둘째 자녀

방송인 윤형빈이 딸 윤진과 함께 미소짓고 있다. 사진=유튜브 채널 '윤형빈의 원펀맨 ONE FUN MAN'

코미디언 윤형빈이 본인의 유튜브 채널을 통해 딸 윤진의 모습을 공개했다.지난 18일 공개된 영상에서 윤진은 "안녕하세요. '진이진이TV'"라고 본인을 소개하며 시청자들에게 인사했다.이날 촬영 주제로 당초 스티커 붙이기가 논의되었으나, 윤형빈은 "촬영도 어렵고 정적이라 아이템을 바꾸겠다"며 콘텐츠 방향을 수정했다. 그는 "바로 '윤진의 방을 소개해 줘'"라고 말하며 자녀의 방을 공개하는 것으로 계획을 변경했다.부녀는 자녀의 방으로 자리를 옮겼고, 윤진은 직접 본인의 방 내부를 설명했다. 영상이 단조로워질 수 있다는 윤형빈의 지적에 윤진은 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 주제곡에 맞춰 안무를 소화하기도 했다.윤형빈은 지난 2013년 코미디언 정경미와 혼인했다. 두 사람은 슬하에 1남 1녀를 두고 있으며, 첫째 아들 윤준은 2014년생, 둘째 딸 윤진은 2020년생이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr관련 주제: 윤형빈, 윤진, 진이진이TV, 유튜브, 정경미, 코미디언