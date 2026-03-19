tvN '놀라운 목요일', 19일 첫 방송

예원-KCM 동거 발언으로 화제

김민지 "최미나수 사랑해"

KCM이 '놀라운 목요일'에서 예원과 동거 발언으로 현장을 술렁이게 한다./사진=텐아시아DB

'놀라운 목요일'에서 불꽃 튀는 '빵꾸' 대결이 펼쳐진다. /사진제공=tvN

가수 KCM(44)이 예원(36)과의 동거 발언으로 현장을 후끈 달군다.19일 오후 8시 40분 첫 방송되는 tvN 예능 ‘놀라운 목요일’에서는 이용진이 이끄는 용가네와 정이랑이 수장인 정가네가 ‘붐코인’을 획득하기 위해 불꽃 튀는 ‘빵꾸’ 대결에 돌입한다.이날 방송에서는 에너지 넘치는 사장 붐을 필두로 ‘도레미 노래방’이 힘차게 오픈한다. 이용진은 저스틴 팀버레이크, 정이랑은 H.O.T., 서은광은 이정현, 조째즈는 브루노 마스를 패러디한 복장으로 등장해 시작부터 웃음을 유발한다.게스트 김해준과 나보람은 부캐릭터인 ‘낭만부부’의 김기필과 나규리로 함께하며 김장훈, 예원, 이재율, 송진우, KCM, 투모로우바이투게더 연준과 태현, 김민지, 신현우 역시 범상치 않은 비주얼로 나타나 눈길을 사로잡는다. 프레디 머큐리부터 소녀시대 티파니까지 국내외 뜨거운 사랑을 받는 뮤지션으로 변신하는 것.특히 용가네와 정가네는 가사의 빈 부분을 맞히는 ‘빵꾸 노래방’, 퀴즈의 빈칸을 채우는 ‘빵꾸 토크’ 등으로 흥미진진한 승부를 겨룬다. 라운드마다 승리한 팀에게는 맛있는 노래방 간식을 구매할 수 있는 ‘붐코인’이 주어지는 만큼 두 팀의 승부욕도 타올라 게임에 진심인 이들의 활약과 유쾌한 견제가 시청자들의 웃음 버튼을 연타할 예정이다.‘빵꾸 토크’에서는 예원과 현재 동거하는 대상이 누구인지 맞혀야 하는 문제가 나와 관심을 집중시킨다. 심지어 유부남인 KCM은 예원이 자신과 동거 중이라는 충격적인 답안을 내놓아 장내가 술렁인다. 그러나 KCM의 설명을 들은 출연자들은 곧바로 수긍하고 붐도 그의 센스 있는 토크에 만족해 어떤 이유가 담겨 있을지 궁금증이 치솟는다.‘솔로지옥 시즌5’ 출신 김민지가 “최미나수 사랑해”, “저희 사이 좋아요”라고 우정을 드러내는 상황도 발생한다고 해 호기심이 모인다.‘놀라운 목요일’은 노래방을 콘셉트로 두 팀이 대결을 펼치는 음악 예능 프로그램. ‘놀라운 토요일’의 스핀오프 프로그램으로 ‘도레미 마켓’의 세계관을 ‘도레미 노래방’으로 확장했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr관련 주제: 놀라운목요일, tvN예능, 예원, KCM, 음악예능