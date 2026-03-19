영수, 최종 선택 앞두고 영자에게 급반전 고백

순자-옥순 사이 고민하던 영수, 솔직한 마음 표현

"첫날부터 다시 하고 싶어" 영자와 반전 로맨스

영자에게 마음을 표현하는 영수의 모습 / 사진제공=SBS Plus, ENA

영수의 선택을 받지 못해 속상해 하는 순자의 모습 / 사진제공=SBS Plus, ENA

영수에게 울컥한 순자의 모습 / 사진제공=SBS Plus, ENA

영자에게 마음을 표현하는 영수의 모습 / 사진제공=SBS Plus, ENA

'나는 SOLO' 30기 영수가 최종 선택을 하루 앞두고 영자에게 갑작스러운 호감을 표시해 반전을 예고했다.지난 18일 방송된 SBS Plus, ENA 예능 '나는 SOLO'에서는 영수-순자-옥순의 삼각관계가 한층 격화된 가운데, 슈퍼 데이트권을 둘러싼 치열한 경쟁과 이로 인해 격변을 맞은 30기의 러브라인이 공개됐다.앞서 데이트 동시 선택에서 영수의 선택을 받지 못한 순자는 씁쓸하게 영수-옥순을 지나쳐 숙소로 돌아갔다. 이후 정숙, 영자, 현숙과 대화를 나누다 깜빡 잠이 든 순자는 영수와 대화를 마친 옥순이 숙소로 들어오자 서둘러 자리를 피했다.희비가 엇갈린 밤이 지나고 다음 날 아침, 순자는 솔로녀들에게 "영수가 자기 마음이 6대4라고 했다. 내가 6인 것 같은데, 7대3이면 모를까…"라며 서운한 감정을 토로했다. 같은 시각 남자 숙소에서 상철과 대화를 나누던 영수는 "지금 1순위는 옥순 님이지만 잘 모르겠다"며 혼란스러워했다. 이후 여자 숙소로 간 영수는 안마의자에 누워 있던 순자를 향해 "그러다 멍든다"며 농담했지만, 순자는 "이미 마음에 멍이 많이 들어서 괜찮다"고 말했다. 그때 옥순이 나타나자, 순자는 또다시 자리를 피해 2층으로 올라갔다.옥순은 곧장 영수에게 1:1 대화를 신청했다. 이 자리에서 영수는 "만약 내가 슈퍼 데이트권을 따면 순자 님에게 쓰려고 했다. 1:1로 얘기하면서 생각을 정리하려고 했다"고 털어놨다. 옥순은 덤덤하게 "마음을 좀 내려놓고 있겠다"고 말했다. 직후 영수는 제작진과의 인터뷰에서 "(옥순 님은) 참 성숙한 사람이다. 마음이 조금씩 더 간다"고 밝혔다. 반면 순자는 옥순과 마주칠 때마다 한숨을 쉬며 불편한 기색을 보였다. 이를 눈치챈 옥순은 결국 영수를 찾아가 "순자와 대화를 해보라"고 권했다.순자를 불러낸 영수는 "(옥순을 선택한걸) 알고 있었잖아"라며 운을 뗐다. 순자는 "그래도 섭섭했다"고 투정했다. 영수는 "어제는 왜 대화를 신청하지 않았냐?"고 물었는데, 순자는 "옥순 님과 대화 잘하고 있길래…"라며 말을 흐렸다. 그러자 영수는 "지금 끝났다고 생각하는 거냐? 내가 순자라면 더 적극적으로 했을 것"이라고 일침을 날렸다. 자신이 6이라고 생각했던 순자는 "내가 4냐? 왜?"라며 화들짝 놀랐다. 그러자 영수는 "지금은 옥순 님에게 마음이 좀 더 기울었다"고 솔직하게 얘기했다.옥순, 순자 두 여자의 마음을 흔들어 놓은 영수는 이날 갑자기 영자에게 호감을 표시해 모두를 놀라게 했다. 영자가 영식에 대해 확신이 없어서 힘들다고 하자 영수는 기다렸다는 듯 "난 영자가 영수를 선택하지 않은 게 너무 우울했다"고 2일 차 이야기를 꺼냈다. 이에 영자는 "(영수 님이) 저에 대해 장거리 연애나 주말 부부 가능성 때문에 안 맞다고 말했던 게 영향을 미쳤다"며 "다시 하고 싶어, 첫날부터"라고 중얼거렸다. 영수는 "한 번 휘저어 봐?"라며 의미심장하게 웃었고, 영자는 "휘저어 보자"라고 화답했다. 과연 영수-영자가 최종 선택을 하루 앞두고 대반전 서사를 완성할지 관심이 쏠린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr관련 주제: 나는솔로, 30기, 영수, 영자, 최종선택