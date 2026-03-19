김동현, 미용 시술 솔직 고백→‘동현적 사고’ 비화 공개

UFC 시절 야유·KO패까지…웃픈 인생 스토리 털어놔

방송인 김동현이 미용 시술을 고백했다. / 사진=텐아시아 DB

방송인 김동현이 UFC 선수 시절을 떠올렸다 / 사진제공=쿠팡플레

방송인 김동현이 UFC 선수 시절을 떠올렸다 / 사진제공=쿠팡플레

방송인 김동현이 미용 시술을 고백했다.쿠팡플레이 예능'강호동네서점'은 목소리는 크지만 마음은 여린 INFP 책방 사장님 '호크라테스'(강호동)가 책방을 찾아 온 손님과 서로의 인생을 펼치고 진솔한 이야기를 나누는 토크쇼.공개된 예고편에서는 압도적인 피지컬 뒤에 감춰진 반전 허당 매력의 김동현이 등장해 서점 분위기를 단번에 끌어올린다. 특히, 과거 씨름판을 뒤흔든 '호크라테스'와 이종격투기 전설 김동현의 만남은 시작부터 남다른 공감대와 예측 불가한 케미를 폭발시킬 예정이다.김동현은 특유의 엉뚱하고 직설적인 화법으로 범상치 않은 토크의 포문을 연다. "얼굴에 뭐 하셨어요?" 라는 기습 질문에도 거리낌 없이 미용 시술을 고백하며 현장을 웃음바다로 만든 것. 최근 온라인을 뜨겁게 달군 '동현적 사고'의 탄생 비화도 베일을 벗는다. 어떤 절망적인 상황도 긍정으로 승화시키는 그만의 마인드셋은 '호크라테스' 강호동마저 감탄하게 만들었다는 후문이다.그의 유쾌한 기운은 격투기 선수 시절의 진솔한 에피소드와 만나 깊이를 더한다. UFC 선수 시절, 지루한 경기 운영 탓에 "김동현 경기는 담배 피우러 가는 시간" 이라는 팬들의 야유에 서운했던 속마음부터, 파이터 인생의 전환점이 된 역사적인 KO패 순간을 '동현적 사고'로 버텨낸 웃픈 비하인드까지, 강한 이미지 뒤에 숨겨진 인간 김동현의 진솔한 삶의 태도가 그의 '인생 책 한 권'과 함께 펼쳐질 예정이다.'강호동네서점'은 매주 금요일 오후 4시 오직 쿠팡플레이에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr