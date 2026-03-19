서유리, 전 남편에 3억 2000만 원 미지급 폭로

2024년 말 기한 지나 1년 넘게 받지 못해

현재 법조계 종사자와 공개 연애 중

성우 서유리가 전남편과의 이혼 합의서를 공개했다. / 사진=서유리 SNS

성우 서유리가 전남편과의 이혼 합의서를 공개했다. / 사진=서유리 SNS

현재 공개 연애 중인 방송인 서유리가 전남편 최병길 PD와 얽힌 금전적 갈등을 수면 위로 끌어올렸다.서유리는 19일 자신의 인스타그램 스토리에 "언제 받을 수 있을까요"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진은 최 PD와의 이혼 합의서 일부. 합의서에 따르면, 최 PD는 서유리에게 재산분할로 2024년 12월 31일까지 총 3억 2300만 원을 지급하기로 합의했다. 지급이 지체될 경우 2025년 1월 1일부터 연 12%의 이자를 가산한다는 조항도 명시되어 있다.서유리는 약속된 기한으로부터 1년 이상이 지난 시점 해당 문서를 공개했다. 이는 최 PD가 아직 합의된 금액을 지급하지 않았음을 시사한다.앞서 서유리는 여러 예능에 출연해 이혼 후 떠안게 된 빚이 약 20억 원에 달한다고 고백한 바 있다.한편 서유리는 2019년 최 PD와 결혼했으나 2024년 3월 이혼했다. 이후 지난해 6월, 결혼정보회사를 통해 만나게 된 법조계 종사자와 교제 중이라고 알렸다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr관련 주제: 서유리, 이혼 재산분할, 최병길PD, 연예인 이혼, 재산분할금