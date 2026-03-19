하현상, 3년 만에 정규 2집 4월 6일 발매

4월 3-5일 올림픽홀에서 단독 콘서트 개최

새 앨범은 바다 여행 콘셉트로 제작

/ 사진 = 웨이크원

가수 하현상이 약 3년 만에 정규 음반을 발표하며 복귀한다.하현상은 최근 정규 2집 'New Boat(뉴 보트)'의 무드 포스터를 제작해 공개했다. 해당 포스터에는 발매 일자인 4월 6일과 앨범 제목, 신규 로고 등이 포함됐다.이번 앨범은 하현상이 3년 만에 내놓는 정규 앨범으로, 새로운 시점에서의 여정을 주제로 삼았다. 과거 작품들이 해변에 머무는 정서를 표현했다면, 이번에는 실제로 배를 타고 바다로 나아가는 관점을 반영했다는 설명이다.'New Boat'에는 일상의 순간들을 여행의 감각으로 형상화한 곡들이 수록된다. 하현상 특유의 음악적 색채를 유지하면서도 이전과는 다른 분위기를 시도했다.하현상은 앨범 발매에 앞서 오는 4월 3일부터 5일까지 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 '2026 HA HYUN SANG Archive Live'를 개최한다. 이번 공연은 새 정규 앨범과 동일한 제목으로 기획됐으며, 라이브 연주를 중심으로 그간의 음악 활동을 정리하는 무대로 구성된다.정규 2집 'New Boat'는 4월 6일 주요 음원 사이트를 통해 정식 공개된다. 하현상은 음반 활동과 단독 공연 이후 '2026 러브썸 페스티벌', '뷰티풀 민트 라이프 2026' 등 음악 축제 무대에도 출연할 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr관련 주제: 하현상, 정규앨범, 컴백, 콘서트, 케이팝