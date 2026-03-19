ENA '신병4', 2026년 하반기 방송 확정

김민호 상병 승진, 이현균·이원정 신규 합류

'신병4'에 출연하는 배우들 단체 사진./사진제공= KT스튜디오지니

‘신병4 : 사보타주’가 침투력 강한 웃음과 공감을 풀장착하고 1년 만에 귀환한다.ENA 새 월화드라마 ‘신병’이 네 번째 시즌 제작을 확정하고 본격적인 촬영에 돌입한다.동명의 애니메이션에서 출발한 드라마 ‘신병’은 좋은 놈부터 나쁜 놈, 이상한 놈까지 별별 놈들이 모두 모인 그곳에 ‘군수저’ 신병이 입대하면서 벌어지는 이야기를 그린 하이퍼 리얼리즘 밀리터리 코미디다. 유쾌한 코미디에 절묘하게 어우러진 현실 공감 에피소드가 성별과 세대를 불문하고 대중의 취향을 저격하며 전 시즌 큰 사랑을 받았다.‘신병4 : 사보타주’에서는 상병 진급과 동시에 끝없는 고민에 빠진 박민석(김민호 분)의 다이내믹한 병영 라이프 후반전이 그려진다. 상병만 달면 끝일 줄 알았던 군생활에 미스터리 신병과 대대장이 등판하면서 격동의 2막이 시작된다.특히 지난 시즌 눈물로 부대를 떠났던 최일구(남태우 분)의 부사관 복귀, 에이스 맞후임을 맞이한 문빛나리(김요한 분) 등 ‘신병즈’의 새로운 이야기가 더욱 흥미롭게 펼쳐질 예정이다. ‘군텐츠’라는 새로운 장르를 개척한 민진기 감독과 코미디 대가 윤기영 작가가 다시 의기투합했다. ‘신병’ 시즌1을 함께한 김단 작가가 가세했다.돌아온 웃음 특수부대 김민호, 김동준, 오대환, 남태우, 이상진, 조진세, 이충구, 전승훈, 김요한 그리고 이수지는 물오른 캐릭터 플레이를 기대케 한다. 재미를 한층 끌어올릴 ‘뉴페이스’ 이현균, 이원정의 활약에도 이목이 집중된다.김민호는 상병 계급장 달고 고참 라인이 된 ‘박민석’으로 돌아온다. 꽃길만 펼쳐질 줄 알았던 상병 라이프는 범상치 않은 뉴페이스들의 등판으로 전례 없이 치열해질 전망이다. 답 없는 신병 시절을 지나 어느덧 분대를 챙겨야 하는 상병으로 성장한 박민석의 활약이 그 어느 때 보다 기다려진다.김동준은 만인의 사랑을 받던 스타에서 이제 완벽한 군인이 돼 선임들의 사랑을 독차지 한 일병 ‘전세계’로 또 한번 활약한다. 신화부대 공식 인간 비타민 ‘조백호’ 역의 오대환과 부사관으로 복귀한 ‘최일구’ 역의 남태우의 하드캐리 역시 기대된다. 어설프지만 누구보다 따스한 소대장 ‘오석진’ 역 이상진, ‘노희정’ 역 조진세, ‘김상훈’ 역 이충구, ‘임다혜’ 역 전승훈, 박민석을 잇는 2중대 정통 폐급 라인 일병 ‘문빛나리’ 역 김요한 그리고 박민석의 친누나이자 뼛속까지 강철군인 ‘박민주’ 역의 이수지까지 ‘신병즈’ 원년멤버들의 변함없는 활약에도 기대가 쏠린다.신화부대에 변화를 가져올 뉴페이스의 합류도 흥미롭다. 변화와 혁신에 진심인 새로운 대대장 ‘변혁진’ 역은 이현균이 맡아 열연한다. 이원정은 박민석의 훈련소 동기이자 미스터리한 신병 ‘김현욱’ 역을 맡았다. 과연 이들이 신화부대에 어떤 거대한 돌풍을 가져올지 궁금증을 높인다.‘신병4 : 사보타주’는 2026년 하반기 방송 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr관련 주제: 신병4, ENA드라마, 김민호, 밀리터리코미디, 2026년방송