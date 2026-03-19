이소라, 성대결절 6년 만에 방송 복귀

성시경 고막남친 첫 게스트로 출연

27일 오후 10시 첫 방송

성대결절로 약 6년 간 방송 활동을 중단했던 이소라 / 사진제공=에르타알레 엔터테인먼트

성시경과 함께 무대를 꾸미는 이소라의 모습 / 사진제공=KBS

가수 이소라가 성대결절로 방송을 중단한 지 약 6년 만에 '더 시즌즈-성시경의 고막남친' 첫 방송 게스트로 복귀한다.KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'은 지난 17일 첫 녹화를 마쳤다. 특히 이날 현장에는 평소 방송에서 만나기 힘든 이소라가 게스트로 출연해 객석의 환호와 박수를 이끌어냈다.이소라는 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'을 통해 약 6년 만에 방송에 출연한다. 방송에서 이소라는 관객들의 감성을 자극하는 무대를 선보이는 한편, 오랜 친분을 이어온 성시경과 자연스러운 케미를 보여줄 예정이다.이날 녹화에는 이소라 외에도 특급 아티스트들이 대거 함께해 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'의 첫 방송을 화려하게 장식했다. 다채로운 무대와 진솔한 음악 토크로 새 시즌의 포문을 힘차게 열었다는 후문이다.'더 시즌즈'는 KBS 심야 뮤직 토크쇼 최초로 시즌제 MC 방식을 도입한 프로그램이다. 2023년부터 박재범, 최정훈(잔나비), 악뮤, 이효리, 지코, 이영지, 박보검, 십센치까지 국내 최정상 아티스트들이 릴레이로 MC를 맡았으며 아홉 번째 시즌의 MC로 성시경이 발탁됐다. '더 시즌즈-성시경의 고막남친'은 오는 27일 오후 10시 첫 방송된다.한편 이소라는 지난 15일 유튜브 채널 '요정재형'에서 성대결절 사실을 밝혔다. 그는 "5년 전 '비긴어게인' 촬영을 하다 성대결절이 됐다"라며 "새벽 찬 기운에 오랫동안 달 본다고 혼자서 밖에 정원에 앉아서 계속 있었다. 그다음 날 그렇게 돼버렸다"고 털어놨다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr관련 주제: 이소라, 성시경, 더시즌즈, 성대결절, 방송복귀