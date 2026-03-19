TV CHOSUN '닥터신' 삼각관계 본격화
정이찬·백서라·안우연 감정선 충돌
21일 3회서 새로운 반전 예고
정이찬·백서라·안우연 감정선 충돌
21일 3회서 새로운 반전 예고
TV CHOSUN 주말미니시리즈 ‘닥터신’ 정이찬, 백서라, 안우연의 삼각 시그널이 포착됐다.
지난 14일 첫 방송된 ‘닥터신’(극본 피비(Phoebe, 임성한))은 신의 영역에 도전하는 천재 의사와 하루아침에 뇌가 망가져 영혼을 잃어가는 한 여자의 메디컬 스릴러 드라마다.
모모의 의식불명 상태 이후 뇌 체인지 수술 감행
지난 방송에서는 천재 의사 신주신(정이찬 분)이 톱배우 모모(백서라 분)와 운명적인 사랑을 시작했지만 모모가 사고를 당해 의식불명 상태가 되는 장면이 담겼다. 이후 모모의 엄마 현란희(송지인 분)가 신주신에게 요청해 뇌 체인지 수술을 감행해 그 결과에 이목이 쏠렸다.
누아재단 보육원 행사에서 포착된 위험한 삼각관계
이런 가운데 정이찬, 백서라과 1000억대 자산가이자 성공한 게임 개발 안우연의 ‘위태로운 삼각 시그널’ 장면이 포착돼 불안감을 높인다. 극 중 누아재단 보육원에서 개최된 ‘감사의 밤’ 행사에서 하용중(안우연 분)이 콘트라베이스를 연주하는 장면. 모모가 갑자기 춤을 추며 무대에 올라 하용중을 향해 도발적인 플러팅을 가동하자, 하용중은 당황하면서도 시선을 떼지 못한다. 이때 두 사람의 야릇한 분위기를 목격한 신주신이 충격 눈빛을 드리우면서 세 사람의 관계가 어떻게 될지 궁금증을 일으킨다.
세 배우의 감정연기가 만든 완벽한 합
정이찬, 백서라, 안우연은 각기 다른 세 사람의 감정선이 미세하게 충돌하는 ‘삼각 시그널’ 장면에서 인물의 심리 변화를 담아냈다. 정이찬은 연인 모모와 친구 하용중이 함께 있는 모습에 충격을 받은 신주신을 무덤덤한 표정 속 눈빛 하나로 그려냈다. 백서라는 뭔가 은밀한 의도를 느끼게 만드는 모모의 감정선을 입체감 있게 완성했고, 안우연은 당황과 끌림 사이에서 흔들리는 하용중의 감정을 섬세하게 표현했다. 세 사람의 완벽한 감정연기 합이 설득력 있는 장면을 연출했다는 후문이다.
제작진은 “‘닥터신’ 3, 4회에서는 전혀 예상하지 못했던 변수들과 반전들이 폭풍처럼 몰아치게 될 것”이라며 “정이찬, 백서라, 안우연의 삼각 로맨스가 가능할 수 있을지, 파국의 그림자를 드리우기 시작한 ‘닥터신’을 지켜봐 달라”고 전했다.
'닥터신' 3회는 오는 21일 오후 10시 30분 TV CHOSUN과 쿠팡플레이에서 동시 공개된다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
관련 주제: 닥터신, 정이찬, 백서라, 안우연, TV CHOSUN, 메디컬드라마
지난 14일 첫 방송된 ‘닥터신’(극본 피비(Phoebe, 임성한))은 신의 영역에 도전하는 천재 의사와 하루아침에 뇌가 망가져 영혼을 잃어가는 한 여자의 메디컬 스릴러 드라마다.
모모의 의식불명 상태 이후 뇌 체인지 수술 감행
지난 방송에서는 천재 의사 신주신(정이찬 분)이 톱배우 모모(백서라 분)와 운명적인 사랑을 시작했지만 모모가 사고를 당해 의식불명 상태가 되는 장면이 담겼다. 이후 모모의 엄마 현란희(송지인 분)가 신주신에게 요청해 뇌 체인지 수술을 감행해 그 결과에 이목이 쏠렸다.
누아재단 보육원 행사에서 포착된 위험한 삼각관계
이런 가운데 정이찬, 백서라과 1000억대 자산가이자 성공한 게임 개발 안우연의 ‘위태로운 삼각 시그널’ 장면이 포착돼 불안감을 높인다. 극 중 누아재단 보육원에서 개최된 ‘감사의 밤’ 행사에서 하용중(안우연 분)이 콘트라베이스를 연주하는 장면. 모모가 갑자기 춤을 추며 무대에 올라 하용중을 향해 도발적인 플러팅을 가동하자, 하용중은 당황하면서도 시선을 떼지 못한다. 이때 두 사람의 야릇한 분위기를 목격한 신주신이 충격 눈빛을 드리우면서 세 사람의 관계가 어떻게 될지 궁금증을 일으킨다.
세 배우의 감정연기가 만든 완벽한 합
정이찬, 백서라, 안우연은 각기 다른 세 사람의 감정선이 미세하게 충돌하는 ‘삼각 시그널’ 장면에서 인물의 심리 변화를 담아냈다. 정이찬은 연인 모모와 친구 하용중이 함께 있는 모습에 충격을 받은 신주신을 무덤덤한 표정 속 눈빛 하나로 그려냈다. 백서라는 뭔가 은밀한 의도를 느끼게 만드는 모모의 감정선을 입체감 있게 완성했고, 안우연은 당황과 끌림 사이에서 흔들리는 하용중의 감정을 섬세하게 표현했다. 세 사람의 완벽한 감정연기 합이 설득력 있는 장면을 연출했다는 후문이다.
제작진은 “‘닥터신’ 3, 4회에서는 전혀 예상하지 못했던 변수들과 반전들이 폭풍처럼 몰아치게 될 것”이라며 “정이찬, 백서라, 안우연의 삼각 로맨스가 가능할 수 있을지, 파국의 그림자를 드리우기 시작한 ‘닥터신’을 지켜봐 달라”고 전했다.
'닥터신' 3회는 오는 21일 오후 10시 30분 TV CHOSUN과 쿠팡플레이에서 동시 공개된다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
관련 주제: 닥터신, 정이찬, 백서라, 안우연, TV CHOSUN, 메디컬드라마
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