TV CHOSUN '닥터신' 삼각관계 본격화

정이찬·백서라·안우연 감정선 충돌

21일 3회서 새로운 반전 예고

1000억대 자산가 하용중에게 플러팅을 날리는 톱스타 모모./사진제공=TV조선 '닥터신'

1000억대 자산가 하용중에게 플러팅을 날리는 톱스타 모모와 두 사람을 바라보는 의사 신주신./사진제공=TV조선 '닥터신'

TV CHOSUN 주말미니시리즈 ‘닥터신’ 정이찬, 백서라, 안우연의 삼각 시그널이 포착됐다.지난 14일 첫 방송된 ‘닥터신’(극본 피비(Phoebe, 임성한))은 신의 영역에 도전하는 천재 의사와 하루아침에 뇌가 망가져 영혼을 잃어가는 한 여자의 메디컬 스릴러 드라마다.지난 방송에서는 천재 의사 신주신(정이찬 분)이 톱배우 모모(백서라 분)와 운명적인 사랑을 시작했지만 모모가 사고를 당해 의식불명 상태가 되는 장면이 담겼다. 이후 모모의 엄마 현란희(송지인 분)가 신주신에게 요청해 뇌 체인지 수술을 감행해 그 결과에 이목이 쏠렸다.이런 가운데 정이찬, 백서라과 1000억대 자산가이자 성공한 게임 개발 안우연의 ‘위태로운 삼각 시그널’ 장면이 포착돼 불안감을 높인다. 극 중 누아재단 보육원에서 개최된 ‘감사의 밤’ 행사에서 하용중(안우연 분)이 콘트라베이스를 연주하는 장면. 모모가 갑자기 춤을 추며 무대에 올라 하용중을 향해 도발적인 플러팅을 가동하자, 하용중은 당황하면서도 시선을 떼지 못한다. 이때 두 사람의 야릇한 분위기를 목격한 신주신이 충격 눈빛을 드리우면서 세 사람의 관계가 어떻게 될지 궁금증을 일으킨다.정이찬, 백서라, 안우연은 각기 다른 세 사람의 감정선이 미세하게 충돌하는 ‘삼각 시그널’ 장면에서 인물의 심리 변화를 담아냈다. 정이찬은 연인 모모와 친구 하용중이 함께 있는 모습에 충격을 받은 신주신을 무덤덤한 표정 속 눈빛 하나로 그려냈다. 백서라는 뭔가 은밀한 의도를 느끼게 만드는 모모의 감정선을 입체감 있게 완성했고, 안우연은 당황과 끌림 사이에서 흔들리는 하용중의 감정을 섬세하게 표현했다. 세 사람의 완벽한 감정연기 합이 설득력 있는 장면을 연출했다는 후문이다.제작진은 “‘닥터신’ 3, 4회에서는 전혀 예상하지 못했던 변수들과 반전들이 폭풍처럼 몰아치게 될 것”이라며 “정이찬, 백서라, 안우연의 삼각 로맨스가 가능할 수 있을지, 파국의 그림자를 드리우기 시작한 ‘닥터신’을 지켜봐 달라”고 전했다.'닥터신' 3회는 오는 21일 오후 10시 30분 TV CHOSUN과 쿠팡플레이에서 동시 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr관련 주제: 닥터신, 정이찬, 백서라, 안우연, TV CHOSUN, 메디컬드라마