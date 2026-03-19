이선빈, MBC '마니또 클럽' 3기 합류 확정

차태현·박보영 등 새로운 멤버 구성

22일 오후 6시 5분 방송 예정

이광수와 2018년부터 공개 연애 중인 배우 이선빈 / 사진=텐아시아DB

'마니또 클럽' 3기 멤버들의 모습이 담긴 포스터 / 사진제공=MBC

배우 이선빈이 MBC 예능 '마니또 클럽' 3기에 합류한다. 이선빈은 현재 배우 이광수와 2018년부터 공개 연애를 이어가고 있다.MBC 예능 '마니또 클럽'은 하나를 받으면 둘로 나눌 줄 아는 사람들의 모임을 콘셉트로 한 언더커버 리얼 버라이어티다. 서로 정체를 숨기고 배려하는 마니또의 의미를 되새기며 따스한 웃음을 전한다.이 가운데 차태현, 박보영, 이선빈, 황광희, 강훈이 뭉친 3기 포스터가 공개되며 기대감을 높였다. 포스터 속 회원들은 선글라스를 낀 채 정체를 감춘 비밀 요원 같은 콘셉트로 눈길을 사로잡는다. 여기에 '가족보다 더 찐한 케미로 뭉쳤다'라는 문구는 이들이 보여줄 특별한 호흡을 더욱 기대하게 만든다.또 다른 포스터에서는 한쪽으로 몸을 기울인 채 마치 급커브를 도는 듯한 포즈로 유쾌한 케미를 예고한다. 특히 이번 기수는 1, 2기와 달리 서로의 정체를 먼저 공개하고 시작해 한층 더 깊어진 가족 케미를 선보일 예정이다.지난 방송 말미에는 영화 '과속스캔들'에서 부녀지간으로 호흡을 맞췄던 차태현과 박보영의 재회를 비롯해 이선빈, 황광희, 강훈의 등장이 담기며 기대감을 더했다. 작품과 예능을 넘나드는 이들의 조합이 어떤 시너지를 빚어낼지 3기 회원들의 활약에 이목이 쏠린다.3기 회원들이 출격하는 '마니또 클럽' 8회는 오는 22일 오후 6시 5분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr관련 주제: 이선빈, 마니또클럽, MBC예능, 이광수