숏박스 엄지윤♥김원훈 4월 1일 팬미팅

장기연애 시리즈 피날레 결혼식 콘셉트

서울 강남 웨딩홀서 구독자들과 함께 진행

'숏박스' 김원훈과 엄지윤의 결혼 화보 / 사진=김원훈 SNS

'숏박스' 김원훈과 엄지윤의 결혼 화보 / 사진=김원훈 SNS

유튜브 채널 '숏박스' 엄지윤과 김원훈이 4월 1일 서울 강남구 웨딩홀에서 결혼식을 콘셉트로 한 소규모 팬미팅을 개최한다고 18일 발표했다.유튜브 '숏박스' 측은 18일 SNS 및 유튜브 커뮤니티를 통해 김원훈과 엄지윤이 함께한 청첩장을 공개하며 결혼식을 콘셉트로 한 소규모 팬미팅 개최 소식을 알렸다.이번 팬미팅은 '숏박스'의 현재를 있게 한 대표 인기 코너인 장기연애 시리즈의 대미를 장식하는 자리다. 수년간 화제 속에 이어져 온 콘텐츠의 여정을 함께해온 구독자들 중 일부를 직접 만나 감사의 의미를 전하는 특별한 이벤트라는 점에서 의미를 더한다.공개된 사진에는 웨딩을 소재로 한 이벤트인 만큼 청첩장 형식의 이미지가 담겼다. 엄지윤은 웨딩드레스를 김원훈은 턱시도를 착용한 예비부부의 모습을 한 채 실제 결혼식 청첩장을 방불케 하는 훈훈한 비주얼을 자랑한다.이번 팬미팅은 다음 달 1일 서울 강남구에 위치한 웨딩홀에서 진행될 예정이며, 구독자 중 일부를 하객으로 초대해 진행한다. 사회자와 축가 등 특별 게스트도 참석할 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr관련 주제: 숏박스, 엄지윤, 김원훈, 유튜브, 장기연애시리즈, 팬미팅, 메타코미디