숏박스 엄지윤♥김원훈 4월 1일 팬미팅
장기연애 시리즈 피날레 결혼식 콘셉트
서울 강남 웨딩홀서 구독자들과 함께 진행
장기연애 시리즈 피날레 결혼식 콘셉트
서울 강남 웨딩홀서 구독자들과 함께 진행
유튜브 채널 '숏박스' 엄지윤과 김원훈이 4월 1일 서울 강남구 웨딩홀에서 결혼식을 콘셉트로 한 소규모 팬미팅을 개최한다고 18일 발표했다.
결혼식 콘셉트 팬미팅은 어떻게 진행되나
유튜브 '숏박스' 측은 18일 SNS 및 유튜브 커뮤니티를 통해 김원훈과 엄지윤이 함께한 청첩장을 공개하며 결혼식을 콘셉트로 한 소규모 팬미팅 개최 소식을 알렸다.
이번 팬미팅은 '숏박스'의 현재를 있게 한 대표 인기 코너인 장기연애 시리즈의 대미를 장식하는 자리다. 수년간 화제 속에 이어져 온 콘텐츠의 여정을 함께해온 구독자들 중 일부를 직접 만나 감사의 의미를 전하는 특별한 이벤트라는 점에서 의미를 더한다. 청첩장 공개, 실제 결혼식 같은 비주얼
공개된 사진에는 웨딩을 소재로 한 이벤트인 만큼 청첩장 형식의 이미지가 담겼다. 엄지윤은 웨딩드레스를 김원훈은 턱시도를 착용한 예비부부의 모습을 한 채 실제 결혼식 청첩장을 방불케 하는 훈훈한 비주얼을 자랑한다.
이번 팬미팅은 다음 달 1일 서울 강남구에 위치한 웨딩홀에서 진행될 예정이며, 구독자 중 일부를 하객으로 초대해 진행한다. 사회자와 축가 등 특별 게스트도 참석할 예정이다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
관련 주제: 숏박스, 엄지윤, 김원훈, 유튜브, 장기연애시리즈, 팬미팅, 메타코미디
결혼식 콘셉트 팬미팅은 어떻게 진행되나
유튜브 '숏박스' 측은 18일 SNS 및 유튜브 커뮤니티를 통해 김원훈과 엄지윤이 함께한 청첩장을 공개하며 결혼식을 콘셉트로 한 소규모 팬미팅 개최 소식을 알렸다.
이번 팬미팅은 '숏박스'의 현재를 있게 한 대표 인기 코너인 장기연애 시리즈의 대미를 장식하는 자리다. 수년간 화제 속에 이어져 온 콘텐츠의 여정을 함께해온 구독자들 중 일부를 직접 만나 감사의 의미를 전하는 특별한 이벤트라는 점에서 의미를 더한다. 청첩장 공개, 실제 결혼식 같은 비주얼
공개된 사진에는 웨딩을 소재로 한 이벤트인 만큼 청첩장 형식의 이미지가 담겼다. 엄지윤은 웨딩드레스를 김원훈은 턱시도를 착용한 예비부부의 모습을 한 채 실제 결혼식 청첩장을 방불케 하는 훈훈한 비주얼을 자랑한다.
이번 팬미팅은 다음 달 1일 서울 강남구에 위치한 웨딩홀에서 진행될 예정이며, 구독자 중 일부를 하객으로 초대해 진행한다. 사회자와 축가 등 특별 게스트도 참석할 예정이다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
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