강민경, 해외 일상사진 SNS 공개

이국적 배경과 심플한 의상으로 화제

유튜브 150만 구독자 보유하며 활발히 소통

듀오 다비치 강민경이 이국적인 풍경 속 핸드폰을 바라보고 걷고 있다. 사진=듀오 다비치 강민경 SNS

듀오 다비치 강민경이 해외 체류 중 촬영한 일상 사진을 공개했다.강민경은 지난 17일 개인 사회관계망서비스(SNS)에 여러 장의 사진을 게시했다. 공개된 사진에는 이국적인 풍경을 배경으로 포즈를 취하고 있는 그의 모습이 담겼다.그는 그의 브랜드에서 출시한 간결한 디자인의 의상을 입고서 외부 활동에 나섰다.해당 게시물에는 "대학생 같은 풋풋함", "여친짤 제대로다", "강민경은 그냥 분위기 자체가 다르다" 등의 댓글이 적혔다.한편, 강민경은 그룹 다비치 멤버로서 음악 활동을 지속하는 한편 구독자 약 150만 명을 보유한 유튜브 채널 '걍밍경'을 운영하며 팬들과 소통하고 있다. 다비치는 지난해 10월 싱글 '타임캡슐'을 발표한 바 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr관련 주제: 다비치, 강민경, 여친짤, SNS, 유튜브