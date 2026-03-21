나나, 10년 만에 '전참시' 예능 복귀

40kg대 몸매 관리 비법과 배찜질기 공개

성수동 쇼핑과 나나 하우스 최초 방송

나나가 영화 행사에 참석했다. 텐아시아 DB

나나가 10년 만에 예능에 출격한다. 사진제공= MBC ‘전지적 참견 시점’

가수 겸 배우 나나가 21일 방송되는 MBC '전지적 참견 시점'을 통해 10년 만에 예능 프로그램에 출연한다. 390회에서는 나나의 감각적인 집부터 40kg대 몸매 유지 비법인 배찜질기 사용법과 관리 루틴까지 '나나의 모든 것'이 전격 공개될 예정이다.21일 방송되는 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’ 390회에서는 나나의 독보적인 미감이 고스란히 담긴 ‘나나 하우스’가 방송 최초로 공개된다. 유명 편집숍을 옮겨 놓은 듯한 드레스룸부터 그녀만의 감각이 돋보이는 컬러풀한 가구들까지, 전문가 못지않은 인테리어 센스가 시청자들의 시선을 사로잡을 예정이다. 특히 무려 10년 만의 예능 나들이인 만큼, 베일에 싸여 있던 그녀의 리얼한 일상이 가감 없이 모두 공개된다는 소식에 벌써부터 뜨거운 관심이 모인다.먼저, ‘여성들의 워너비 아이콘’이자 ‘자기관리 끝판왕’인 나나의 아침 관리 루틴이 공개된다. 눈을 뜨자마자 시작되는 끝없는 영양제 마시기(?)는 기본, 얼굴은 물론 손과 발까지 팩을 붙인 채 집안을 누비는 ‘풀코스 홈케어’ 현장이 포착된 것. 이어 배찜질기를 시작으로, 각종 관리 기구가 등장한다. 특히 나나가 강추한 특별한 관리 기구는 참견인들의 지갑을 열게 만들었다는 후문. 과연 참견인들을 홀린 ‘나나’s 관리 꿀템‘의 정체가 무엇일지 호기심을 자극한다.그런가 하면 ‘연예계 대표 패셔니스타’ 나나의 스타일리시한 외출도 그려진다. 매니저와 함께 힙스터들의 성지 성수동 빈티지숍 투어에 나선 것. 그녀는 뛰어난 셀렉 감각과 레이어드 장인다운 파격 믹스매치 스타일링을 선보인다. 특히 과감한 노출도 불사하는 그녀의 패션 철학에 매니저는 경악을 금치 못한다. 확고한 패셔니스타 나나와 ‘유교걸’ 매니저의 의견 대립은 시청자들의 웃음을 자아낼 전망이다. 여기에 마음에 드는 옷을 발견하면 망설임 없이 결제하는 나나의 시원시원한 플렉스 현장까지 공개되며 색다른 재미를 선사할 예정이다.‘워너비 아이콘’ 나나의 독보적인 미감과 자기관리, 감각적인 라이프스타일이 어우러진 일상은 21일 밤 11시 10분 MBC ‘전지적 참견 시점’에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr관련 주제: 나나, 전지적참견시점, 배찜질기, 몸매관리, 예능복귀