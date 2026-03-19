tvN '은밀한 감사' 신혜선·공명 티저 공개

사내 불륜 조사하며 핑크빛 관계 발전

4월 25일 첫 방송 예정

'은밀한 감사' 신혜선과 공명이 로맨스를 그린다. / 사진제공=tvN

신혜선과 공명의 모습이 담긴 '은밀한 감사' 티저 영상 / 사진제공=tvN

tvN 새 토일드라마 '은밀한 감사' 측이 19일 신혜선과 공명의 밀착 로맨스 티저 영상을 공개했다. 감사실장 주인아(신혜선 분)와 감사실 에이스 노기준(공명 분)이 사내 불륜 조사를 통해 핑크빛 관계로 발전하는 모습이 담겼다.'은밀한 감사'는 은밀한 비밀을 간직한 카리스마 감사실장 주인아와 한순간에 사내 풍기문란(PM) 적발 담당으로 좌천된 감사실 에이스 노기준의 아슬아슬한 밀착감사 로맨스다. 철저하게 감사하다 절절하게 사랑에 빠지는 주인아와 노기준의 관계 역전 로맨스, 그리고 조금은 하찮고 때로는 웃프기까지한 사내 풍기문란을 조사하는 감사실 문제적 3팀의 고군분투가 펼쳐진다.앞서 '사내 불륜 고발합니다'라는 파격 고발장이 담긴 복사기 포스터가 문제적 감사 3팀이 마주할 만만치 않은 사건들을 예고해 호기심을 자극했다면, 이날 공개된 밀착감사 티저 영상은 주인아와 노기준의 달콤하고 살벌한 공조를 기대케 한다.먼저, 주인아가 돌아온다는 소식에 술렁이는 사내 풍경은 그의 무시무시한 존재감을 짐작게 한다. 그런 주인아가 완벽했던 노기준의 인생에 등장한다. 무슨 영문인지 주인아가 노기준을 콕 집어 사내 불륜을 적발하는 문제적 감사 3팀으로 보낸 것. "완전 에이스인데 왜?"라는 노기준의 현실 부정이 웃음을 자아낸다.그렇게 노기준은 주인아와 함께 은밀하고도 아슬아슬한 공조를 시작한다. 여기에 '직원들의 은밀한 사생활을 적발하고 그녀의 은밀한 비밀도 파헤친다'라는 문구는 이들 관계에 궁금증을 더한다.그런가 하면, 주인아와 관계 역전을 기대케 하는 반전도 포착됐다. 직원들의 은밀한 사생활을 적발하기 위해 에이스 본능을 발동한 노기준의 "예뻤어요. 실장님이"라는 깜짝 발언은 관계 역전 로맨스를 더욱 기대케 한다.신혜선이 맡은 감사실 실장 주인아 역은 최연소 여성 임원이라는 타이틀을 거머쥘 만큼 일에 관해서라면 한 치의 흐트러짐도 허용하지 않는 원칙주의자다. 주인아는 노기준과 얽히며 혼돈의 오피스 라이프를 마주한다.감사실 에이스에서 사내 풍기문란 저격수가 된 노기준은 공명이 연기한다. 노기준은 주인아 타도를 외치다 제대로 감겨버린 인물이다. 노기준의 허당미 넘치는 반전 매력을 극대화할 공명의 열연에도 이목이 쏠린다.'은밀한 감사'는 다음 달 25일 오후 9시 10분 첫 방송 된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr관련 주제: 신혜선, 공명, 은밀한 감사, tvN 드라마, 오피스 로맨스