투어스 3멤버와 24kGoldn 콜라보곡 23일 발매

빌보드 1위 가수와 K팝의 이색 만남 화제

에센셜 스튜디오 통해 팝 장르로 선보여

그룹 투어스 멤버 도훈, 지훈, 경민과 미국 젠지 힙합 스타 24kGoldn이 협업한 신곡 ‘YOU LIKE IT I LOVE IT’ 라이브 클립 캡처 사진=플레디스 엔터테인먼트

그룹 투어스(TWS)의 멤버 도훈, 지훈, 경민과 미국 가수 24kGoldn이 협업한 신곡 'YOU LIKE IT I LOVE IT'이 오는 23일 오후 6시 발매된다.이번 신곡은 NHN벅스의 자체 음원 프로젝트인 '에센셜 스튜디오(essential;studio)'를 통해 출시된다. 소속사 측에 따르면 해당 곡은 인물 간에 느껴지는 이끌림을 가사로 표현한 팝 장르다.협업에 참여한 24kGoldn은 곡 'Mood'를 통해 빌보드 메인 송차트 '핫 100'에서 8주 동안 1위를 기록했고, 영국 오피셜 '싱글 톱 100'에서도 정상을 밟은 이력이 있다.지난 18일에는 에센셜 스튜디오 유튜브 채널에 아티스트들의 모습이 담긴 라이브 클립 티저가 게시됐다. 약 23초 분량의 영상에는 기타 리프와 비트가 포함된 음원 일부가 삽입됐다.NHN벅스 관계자는 "24kGoldn과 협업할 아티스트를 검토하던 중 투어스의 에너지가 대비 효과를 줄 것으로 판단했다"며 "두 아티스트의 음악적 정체성이 결합할 때 만들어지는 새로운 감각을 기대해 달라"고 당부했다.한편 투어스는 오는 27일부터 29일까지 사흘간 서울 송파구 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나에서 두 번째 팬 미팅 '2026 TWS 2ND FANMEETING '42:CLUB' IN SEOUL'을 진행할 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr관련 주제: 투어스, TWS, 24kGoldn, 콜라보, NHN벅스, 에센셜스튜디오